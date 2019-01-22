比基尼登山客最後求救電話曝光　「墜30公尺深，上半身受傷下半身無法動」

▲比基尼登山客吳季芸綽號G哥，因獨攀郡大山失足墜谷，她時常在臉書分享她登頂的比基尼照 。（圖／記者王亞志翻攝）

記者陳以昇、王亞志／南投報導



「比基尼登山客」綽號G哥的36歲吳季芸，以登頂換裝比基尼拍照聞名，日前到南投獨攀，原訂24日下山，卻在19日失足墜谷，當時她用衛星電話定位向楊姓友人求救「墜落2、30公尺深度，上半身受傷，下半身無法動彈，需要救援」，撥了最後一通求救電話後，就再也沒有她的消息，直到21日救難隊員找到時，已經沒有生命跡象。

▼比基尼登山客吳季芸綽號G哥，因獨攀郡大山失足墜谷，當天用衛星電話求救，當救難隊員到達時，已無生命跡象。（圖／記者王亞志翻攝）

吳季芸GIGI（36歲，綽號G哥）原訂1月11日從南投縣信義鄉東埔古道入口入山，24日從郡大林道下山，卻在19日攀登郡大山時，不慎失足墜谷，當天下午4時50分時，用衛星電話定位向楊姓山友求救「墜落2、30公尺深度，上半身受傷，下半身無法動彈，需要救援」，但深山雲層低落，訊號斷斷續續，楊男趕緊通報玉山管理處，輾轉通報消防局報案。

南投縣消防局第三大隊林正宜大隊長表示，當天報案後有囑咐楊姓友人要定時確認吳女的身體狀況，要注意保暖等待救援；消防局20日上午緊急先後派遣2個搜救隊6個人前往救援，但期間完全沒有吳女消息，原本以為是衛星電話沒有儲值，友人幫忙儲入金額後，依舊沒有回應。

21日中午12時10分，救難人員在吳女最後求救的座標點找到她，已經凍僵明顯死亡，但由於山區天象相當差，直升機無法吊掛，加上雲層低厚，衛星通訊無法對外聯繫，只能透過無線電向玉管處回報，詳細事故現場狀況尚待救難人員將吳女遺體帶回時才能得知。

▼比基尼登山客吳季芸綽號G哥，墜谷後在郡大山求救的最後定位點，當救難隊員到達時，已無生命跡象 。（圖／記者王亞志翻攝）