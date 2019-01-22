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陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

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▲▼陳文茜的家人在造訪高雄還與韓國瑜合照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳文茜的家人在造訪高雄還與韓國瑜合照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市2月觀光代言人陳文茜21日南下高雄，進行為期3天2夜的參訪行程，她也提出了，設立「高雄禿子時尚街」、「愛河無人機送情書」、「駁二AI市集」等12項拚觀光的建議。

陳文茜與舅舅、舅媽入住高雄晶英國際行館。高雄市觀光局長潘恆旭指出，陳文茜不花市府一毛錢，全程自費，用消費挺高雄觀光。陳文茜說，美國親戚回台，就說要來高雄消費，因不忍高雄負債3000多億，要來花錢幫忙。

▲▼陳文茜的家人在造訪高雄還與韓國瑜合照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳文茜在高雄享用的美食。（圖／記者吳奕靖翻攝）

談到禿子時尚街的想法，陳文茜說，高雄市長與觀光局長都是禿子，這很少見，「讓禿子走秀，會發現光頭沒什麼好丟臉的」，像老牌影星尤勃連納就很sexy，旁邊還可以有廠商賣帽子。

▲▼陳文茜的家人在造訪高雄還與韓國瑜合照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳文茜的臉書發文也指出，「見到他。我舅舅一家人的偶像。和當年離開北農失業時惟一的差別，滿臉笑容。一進門，客客氣氣，『報告文茜姐，我六十二歲終於找到工作了，不容易啊。』沒有任何驕傲。或許每個人都需要一點挫折，一段失志的人生，得到地位後才會更懂得老百姓託付給你的是什麼。珍惜理解那些熱情背後，基層人民的失落及渴望：而不是一路順暢，靠提拔，靠家境優越：結果拿到權力，聽到掌聲，只陶醉於自己的神話中，完全忘了老百姓的苦。入住高雄晶英酒店，貼心的餅乾上寫著史特勞斯、白白、Lala、東大寺、忽忽⋯⋯的名字。孩子們，好好照顧自己！」

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關鍵字：陳文茜,高雄,禿子,禿子時尚街

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