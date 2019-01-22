期限剩不到10天！美未提孟晚舟引渡　人民日報：加國頭疼

▲美國尚未提出引渡孟晚舟。（圖／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

加拿大媒體19日表示，美國將面對引渡華為財務長孟晚舟的最後期限。加國司法部門也指出，美國尚未提交孟晚舟案所需的文件，並提醒美方必須在1月30日前完成這個動作。《人民日報》海外版指出，因為本案衝擊了中加關係，加方也擔心得罪美國，「對加拿大來說，現在無疑是最頭疼的時候」。

針對引渡提出期限剩下不到10天，《人民日報》海外版官網海外網指出，美國之所以沒有提出引渡，可能的原因包括美國聯邦政府關門，或是美國也在觀望，不想因為本案影響更大的事件，要不就是因為證據材料不夠扎實所導致。

海外網表示，如果到1月30日，美國還是沒有提出引渡，那加拿大將不得不釋放孟晚舟，這對她來說無疑是最好的結果，而對加拿大而言，「這也可以大舒一口氣了。一塊燙手山芋，就這樣終於離手了」。

海外網引用學者分析，這次事件影響了中加關係，而如果美國接下來真提出引渡，毫無疑問將使中加關係變得更加惡化，這對雙方都沒有任何好處。因此，最好的方案，就是外交解決這一問題，「比如，美國可以保留指控，但即使法庭同意引渡，最終決定權仍在加拿大司法部長手裡，而且，他以前出手也不是沒有例子」。

▲加拿大與中國大陸的國旗。（圖／達志影像／美聯社）

觀察者網20日指出，加拿大司法部發言人麥克勞德（Ian McLeod）在郵件中回應稱，「美國尚未正式提出引渡請求（包括證明文件）。他們必須在2019年1月30日前遞交申請。之後，加拿大還有30天時間來決定是否授權繼續此案」，而溫哥華律師蓋理·博廷（Gary Botting）表示，若美國錯過最後期限，新近被任命為司法部長的拉梅蒂（David Lametti）將負責釋放孟晚舟。

海外網強調，現在是加拿大最頭疼的時候，不只因為中加關係因此惡化，「國際社會其實也都明白了，這是一場對準華為的預謀。不管加拿大怎麼辯解，怎麼麥克風外交，其他國家心裡都清楚，加拿大這一次真是被美國當了槍使」，加方一方面希望中方軟化應對措施，放人卻又再得罪美國，「美國不提出引渡，加拿大順勢釋放孟晚舟，這是最好的結果」。