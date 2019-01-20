影／韓國瑜政見落實！首批2千萬高雄農產歷經9hr「到貨」抵平潭

記者朱世凱／綜合報導

由高雄港輸往平潭的農漁產品於20日上午10時30分抵達，讓高雄市長韓國瑜實現「貨出去、人進來，高雄發大財」的口號；據悉，這次輸送往平潭的農漁產品，總共有55個標準貨櫃，總重大概約有500噸，而總價值高達2200萬，海運時間大約9小時。

▲高雄農漁產品20日抵達平潭。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

此次貿易是由高雄市政府攜手嵐台企業與企業家聯合會、華岡集團，為海峽兩岸企業建構的「超級快遞」海洋平台運送，期望未來可繼續為高雄與南部縣市生產的優質蔬果、鮮活水產品與遠洋水產凍品，提供管道連接需求市場。

首批抵達平潭的高雄農產包括芭樂、鳳梨、蜜棗、香蕉、木瓜、荔枝、芒果、高麗菜等農作，而漁產品部分則有石斑魚、虱目魚、凍魷魚等；負責運送這些農漁產品的華岡集團總經理王仁杰19日表示，高雄到平潭運送時間只需要9小時，農產會保有相當的新鮮度，平潭的企業人士以後也會繼續採購。

▲來自高雄的農產品依序「登陸」。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

積極參與本次合作案的嵐台企業與企業家聯合會，是由台灣到平潭發展的企業組織，近年來與平潭的企業家們，合作正式成立聯合會，已有企業會員近500家。負責海運的華岡集團為台灣整合船務、陸運、空運、鐵路三度空間運輸方式，橫跨五大洲之全方位運輸公司。

嵐台企聯會陳曉蓁會長、華岡集團洪清潭董事長都表示，非常認同高雄市政府，城市經濟政策「貨走出去」的理念，所以共同整合相關的資源與優勢，於短時間內與高雄市政府同步成功打造，海洋超級快遞平台。

首批優質水果、鮮活水產品與遠洋水產凍品，昨（19）日下午3點左右於高雄港43號碼頭，由華岡公司臺北快輪試航首發直達平潭，供應農曆春節前年貨市場的需求。預計2019年在航班穩定運營下，持續採購金額將超過人民幣1億元，本次合作三方均具信心表示，長期合作必能落實貨暢其流人和其通，為高雄市經濟發展，帶動一個多元合作之成功新典範。

根據了解，韓國瑜選前就已委託高雄市議員陳麗娜到新加坡，積極幫農民找訂單，談定農產品赴星展示；同時，洽淡馬來西亞與帛琉外銷訂單。韓國瑜日前指出，高市府期待啟動高雄、星、馬和中國大陸南部的金三角合作，其他縣市農民若有通路需求也都可以合作。

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