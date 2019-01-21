影／美麗華酒店10樓「鋁窗」突砸落！　24歲女遊客路過當場爆頭身亡

記者朱世凱／綜合報導

香港美麗華酒店（The Mira Hong Kong）今（21）日發生一起鋁窗砸死路人的意外，一名女子行經美麗華廣場附近，突然遭到酒店一扇約1.5m x 0.5m的窗戶連窗框擊中，當場頭破血流且昏迷不醒，送醫後仍應傷勢過重，於中午12時16分不治身亡。

▲酒店鋁窗掉落砸傷路人。（圖／香港網友Joe Wong提供）

綜合港媒報導，事件發生在今早10時25分左右，一扇窗戶連窗框突然從高處墜落，直接砸中底下一名24歲左姓女路人，女子當場倒地不起且鮮血直流；警方立刻到場並封鎖事故地點，墜落的窗框仍在傷者不遠處，地面也散布玻璃碎片。

據悉，左女是來自佛山的遊客，事發時和男友同行，鋁窗則是由酒店中層約10樓附近的房間墜落，研判很可能是清潔工人在擦窗戶的期間，不慎讓窗門掉下，警方重案組仍著手調查中。醫管局表示，傷者經過搶救後，於中午12時16分傷重不治，左女的男友也因為驚嚇過度，需要在急診室接受治療。

▼鋁窗及窗框遺留在事故現場。（圖／香港網友Joe Wong提供）

美麗華酒店位處尖沙嘴彌敦道118至130號，1957年開幕，提供492間客房，包含56間套房及8間特色套房，酒店由美麗華酒店企業有限公司（簡稱美麗華集團）管理；2007年年中，超過50年歷史的美麗華酒店，斥資逾4億元翻新大革新，酒店重新命名為「The Mira」。

警方下午4點左右表示，造成事故的為一名女清潔工，她在清潔期間推開一扇窗戶時，鋁窗突然鬆脫墜落，並擊中路人，目前以涉嫌「容許物件自高處落下」的名義將該名女工拘捕，相關部門也將會檢查酒店其他窗戶的情況。