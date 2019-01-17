影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

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記者朱世凱／綜合報導

香港屯門一棟剛落成的大樓近日開賣，不過單看平面圖恐怕會讓人相當傻眼，因為一戶空間僅14平方公尺，約為4.2坪，比香港車位標準15平方公尺還要小，整個房間最多5步就可走完。開發商笑稱這項建案擁有「龍床盤」的稱號，「如同紫禁城非常大，但皇帝也只睡一張床而已」。有專家估計，這種房子起碼也要200萬人民幣（約新台幣912萬），且14平方公尺還沒加上公設，因此權狀應該會更大。

▼房內空間只有14平方公尺。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，房屋整體設計是參考學生宿舍而打造，雖然空間不大，但是配有廚房、廁所，還有冰箱、儲物櫃及餐桌，可說是「麻雀雖小，五臟俱全」；往裡頭一看，廁所只用四塊磁磚組成，扣掉廁所面積，房內只剩10平方公尺。就樣比停車位還小的套房，在寸土寸金的香港仍舊引起熱烈討論。

香港2018年登上全球房價最高城市，供房負擔比例為18.1倍，這意味著如果不貸款的話，香港人必須不吃不喝18年，才可以買房。專家分析，這樣如囚籠的房子起碼也要200萬人民幣（約新台幣912萬），而且14平方公尺還沒加上公設，因此權狀應該會更大；類似的房子在深圳也有，一戶折合台幣要價800至1500萬，仍是許多人無法下手的選擇。

▼一間房屋的平面圖超小。（圖／翻攝自梨視頻）

部分網友說，「很喜歡這種一個人住的房子」、「這種好像學生宿舍的格局莫名親切」、「如果總價低，應該還是會很搶手，但關鍵是買不起啊」；也有網友說，「待在像牢房的地方這麼久，早就壓抑死」、「這要是放個屁不就臭整間」、「就算是乞丐也還是要有翻身的地方吧」、「活的沒有尊嚴」。

▼廁所雖小，不過也有乾濕分離。（圖／翻攝自梨視頻）