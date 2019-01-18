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10歲男童告「父親女友」彈下體性騷　調查結局「神展開」

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▲▼男童示意圖。（示意圖／CFP）

▲男童控告父親女友對他非禮。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

香港一名10歲男童指控父親的女友在喝醉酒後非禮他，包含又親又舔耳朵，還伸手進入他的內褲裡彈下體，此事最終由社工揭發，案件交於西九龍裁判法院審理；不過法官最終卻判定被告的非禮罪名不成立，因為「男童太愛說謊」，難以分辨哪些是實話，加上案件還有許多疑點沒有交代清楚，因此認定被告無罪。

綜合港媒報導，被告為40歲的女保險經紀人，她愛上一位失婚男後便決定同居，不過卻在2018年2月4日被戀人的兒子指控性騷；男童表示，大約5歲的時候父母就離婚了，父親在那之後的2到3年就認識新女友，他因為不願叫對方「媽咪」，所以稱她為「舅母」。

男童接著說，事發當時父親正在房間內睡覺，「繼母」便與他在客廳談一些家裡的事，事後繼母提議要去男童床上繼續討論，不料兩人聊到一半時，對方卻突然從背後摟住他，並且又親又舔他的耳朵數十秒，男童形容這個舉動「好像在舔手指，害他耳朵整個都是口水」。

▼男童說，父親的女友對他耳朵又舔又親。（示意圖／CFP）

▲▼耳朵。（示意圖／CFP）

男童又說，繼母不僅如此，還把手伸進他的衣服內又摸又揉，之後迅速伸進內褲裡用手指彈下體，期間他持續反抗並要求繼母停止，對方才離開回到父親的房內。男童也表示，在事發前和繼母的關係非常好，好像自己就是她親生的一樣，但是經過這件事後，開始想逃離這個家。

他最後補充，事發當晚曾看到繼母與父親一起喝2杯紅酒，看起來已經是半醉的狀態但還能控制自己，因此認定繼母是有意識地對他進行性騷擾行為，事後便遷往生母家同住。

這起案件17日在西九龍法院裁決，不過法官表示，無法分辨男童何時說的是真話，何時在說謊，並反問如果男童也同意被告「對他如親生兒子」的說法，那女被告怎麼會在談家事時，突然對他伸出狼爪？懷疑男童是為了盡快和生母同住所以誇張地提出供證。

▼法官裁定被害人無罪。（示意圖／CFP）

▲▼判決。（示意圖／CFP）

而且根據辯方證人供述，男童曾多次說謊被識破，包含為了掩蓋沒做功課的事實而謊稱遺失作業簿，但事後卻在書包內找到；加上男童一直稱呼女被告為「舅母」，但在法庭上接受盤問時卻又推翻說，是學校社工難以分辨男童的「生母」及「後母」，才建議男童改稱被告為「舅母」。

法官當場批評這說法不合理，因為一般社工不會為了區別「生母」和「後母」，而要求將「後母」改叫「舅母」。繼母也說，以前男童也曾要求與她一起睡，並且超過10次，這之間也沒發生任何事。法官基於疑點利益歸於被告，男童證供也未必全都可靠屬實，所以裁定被告無罪。

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關鍵字：性騷,控告,男童,繼母,父親女友,法官,西九龍裁判法院

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