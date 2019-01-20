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回家發現枕頭移位…她翻開驚見陌生男「情書＋體液」

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▲▼枕頭。（示意圖／CFP）

▲吳媽媽翻開枕頭底下，驚見陌生人情書嚇壞。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

湖北武當山一名已婚的吳媽媽外出返家時，發現臥室的枕頭位置被移動過，便問女兒是否翻動床鋪，雖然女兒回應「沒動」，但把枕頭一拿開，就看見一張內容相當淫穢的「情書」，旁邊還有一小區塊「濕濕的痕跡」，這種種跡象嚇得吳媽媽立刻報警。

綜合陸媒報導，警方到場後證實，遺留在床單上的不明液體為男性精液，紙張上寫的內容也多是「愛慕」且淫穢的字眼，不久便循著證據找到涉有重嫌的王姓男子。已婚的王男表示，是2018年5月某一天到朋友家吃飯時偶遇這位「美麗佳人」吳媽媽，認為對方是自己「比較喜歡」的類型，又打聽到「吳先生」常年在外地工作，因此心生邪念，想來段豔遇。

這位「癡情男」說，在2018年10月中旬再次到朋友家吃飯時，發現吳女家門前地上有把鑰匙，撿起來一試確認可以開門後，就擅自帶走鑰匙，11月24日就利用鑰匙開門，鑽進房間將事先寫好的「情書」放在枕頭下，之後還「發洩一番」留下體液。

▼陌生男情書寫著我真的好愛你。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼王男落網。（圖／翻攝自澎湃新聞）

噁男行徑在當晚吳媽媽返家後曝光，吳女發現床上枕頭被移動過，周圍床單也出現不明的水漬，移開枕頭，還發現一封寫著「我真的好愛你」的信件。由於女兒否認進入房間並移動床鋪，才讓被愛慕的吳媽媽立刻報警。

▼王男犯案2個月後最終落網。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼王男落網。（圖／翻攝自澎湃新聞）

湖北武當山公安局表示，「癡情男」因非法入侵他人住宅於1月19日落網，被判行政拘留15日、處罰1000元人民幣（約新台幣4500元）。網友看了認為，「才15天？對這種變態難道不能再嚴一點嗎？」、「吳女還有孩子耶，多恐怖」、「這是私闖民宅＋性騷擾吧」、「拘留時有空練練字」、「好噁心，應該判死刑」。

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關鍵字：情書,精液,陌生男,枕頭

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