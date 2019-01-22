台大醫院新院長「分三股力量」　副院長陳石池代理到7月





▲台大醫院院長人選也卡住了嗎？（圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

台大醫院院長何弘能距離卸任不到10天，外傳台大醫學院已推薦余忠仁、江伯倫兩位總院副院長名單，但台大校長管中閔決定由現任副院長陳石池代理到7月底。有資深醫師透露，台大醫院院長往年都是派系爭奪下的產物，台大雲林分院院長黃瑞仁沒有進入派系，被刪除在名單之外，相當可惜。

台大醫院院長何弘能從2015年8月上任至今3年半，屆齡退休將卸任，繼任人選備受矚目。台大醫院院長原則3年一任，可連任一次，據醫院組織規程，台大校長會諮詢台大醫學院院長與台大醫院院長的意見，最後再依推薦名單中選擇或另聘他人，為了服眾通常都是從推薦名單中勾選。

▲台大醫院院長最後是由台大校長選出，現任校長為管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）

資深醫生向媒體爆料，管中閔不清楚台大醫院內部派系運作及爭奪資源惡質傳統，目前除了余忠仁及江伯倫，醫院內部也有一股力量支持台大雲林分院院長黃瑞仁，在醫院中沒有派系，但把雲林分院經營得很好，對於想擺脫派系控制的醫生們，是眾望所寄。

資深醫生表示，派系及學閥把持台大醫院及醫學院，資源都分給同一條船上的人（指同派系），黃瑞仁做得不錯，但沒有搭船（指沒有進入派系），這次院長遴選就被刪除在推薦名單之外，非常可惜。醫生還說，管中閔很聽陳維昭的意見，但陳目前態度未定，所以人事卡住。

▲台大雲林分院院長黃瑞仁。 （圖／翻攝自醫師臉書）

對於外界臆測，醫院方面回應相當保守。台大醫院發言人王亭貴21日表示，人選名單及結果僅有醫學院長、醫院院長、校長較清楚內容，醫院無法給予證明。台大公關執行長楊蕙萍則說，新聞沒有明確消息來源，學校目前立場是「不評論」。

余忠仁或江伯倫醫學資歷、形象都相當優異。據了解，余忠仁出身醫生世家，民國81年8月起擔任內科主治醫師，已在擔任多項國內外相關醫學會議及研討會之主講人及主持人，內科在醫院屬於大科，同時醫院事務多由大科主導。

▲左側為台大醫院副院長余忠仁。（圖／記者周康玉攝）

江伯倫則是畢業於美國加州大學戴維斯分校免疫學博士，擔任台大醫學院小兒科教授、台大醫院小兒部主治醫師，在過敏和自體免疫疾病診斷和治療上的研究，都獲國際上相當的重視，研究成果發表在國際頂尖的雜誌，同時也在申請專利和應用中。

▲左側為江伯倫醫師。（圖／翻攝自施景中醫師臉書）