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獨派促蔡政府依法將管中閔撤職

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▲▼台灣社北社長李川信。（圖／記者潘永鴻攝）

▲台灣社北社長李川信。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

監察院15日通過彈劾，認定台大校長管中閔在國發會主委任內違法兼職。獨派台灣社18日召開記者會，呼籲依法公正處理管中閔彈劾案，台灣社北社長李川信表示，外界認為是政治問題干涉，其實完全錯誤，此次投成立票當中也有前總統馬英九提名監委，呼籲政府儘速將管中閔依法撤職。

「有史以來在職校長被彈劾，有些認為是政治問題，其實完全錯誤」李川信指出，同意有七票，不同意則是四票，其中有兩位監委看了報告，之後請假未出席，很清楚的是監察院內部結構，前總統馬英九提名的監察委員有十名左右，總統蔡英文則是十一位，在這次管案，投同意的也有少數幾個是馬任內所提名監委，代表此案有共同價值，認為違法之事，必須追查到底。

李川信表示，管中閔爭議一年多，媒體報導多，也涉及不同案件，包含在遴選當中的利益迴避，在過去學校只要人事案碰到所謂「利益衝突」，程序絕對是要重新，不可能就這樣讓管上任台大校長，其中還有赴中兼職爭議，及近期遭彈劾匿名投稿兼職寫專欄，「一個月領好幾萬塊，不得了。」

李川信強調，公懲會應該明確地，用最高道德標準，看待大學校長職務，也期待「教育部應該要強起來」，台大校長案件，教育部應該可以依法執行，台大校訓最重要是「敦品勵學」，若管不是如此，應該自動下台。

台大校長管中閔遭監察院彈劾，多個獨派社團表示，管中閔藉「政治操作」取得校長聘書，蔡政府未來須應就彈劾結果依法公正處理管案。台灣社社長張葉森說，管中閔違法兼職事證明確，應知所進退自行請辭；民進黨內閣改組後，務必嚴格督促從政人員處理管案，否則社會仍無法認同民進黨。

張葉森表示，今年民進黨政府執政亂七八糟，改革做不好、管中閔案引來紛擾，也造成選舉大敗，但2019從「辣台妹」霸氣態度、到監院彈劾管中閔開始讓人看見曙光，不只期待公懲會嚴懲管中閔，也希望教育部長直接追回聘書，一解前行政院長賴清德、蔡英文總統被捅一刀的恥辱。

▲▼台灣社社長張葉森。（圖／記者潘永鴻攝）

▲台灣社社長張葉森。（圖／記者潘永鴻攝）

台灣社、北社、南社、客社、東社等獨派社團今天下午將舉行記者會表示，台大校長遴選案，管中閔一開始提供的個人資歷，就有隱匿資訊的事實，後來更陸續爆出論文抄襲違反行政倫理、赴中任教、違法兼職等爭議，管中閔完全躲在「政治迫害」、「大學自主」大帽子下。期待未來相關機關能如同監察院，依法行政處理管案，為台灣民主法治與學術倫理再奠根基。

管中閔彈劾案記名投票表決情形，共十一名監委投票，兩位監委請假；投成立票為陳師孟、田秋堇、方萬富、林盛豐、瓦歷斯．貝林、張武修、楊芳婉共七名；投不成立有王玉美、劉德勳、章仁香、江明蒼共四名。7：4通過彈劾，將移送司法院公務員懲戒委員會調查，依法一年半內判決，最重為免職、不能當校長，最輕不付懲戒。

►管中閔剛任台大校就被彈劾　黃國昌：超越藍綠的決定
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關鍵字：監察院,管中閔,獨派

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