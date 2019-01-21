管案下台又上台！潘文忠「態度一致」：6個月內提遴選改革

▲教育部長潘文忠表示，自己對管案態度始終如一。（圖／記者季相儒攝）

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教育部長由潘文忠去年因台大校長遴選案下台後，275天再次「回鍋」出任教長，二度任職創下史上首例。針對管中閔彈劾案，他近日在媒體上表示，在大學校長遴選的問題上態度一致，將在6個月內提出大學校長遴選改革案，當選人的適格性必須禁得起檢視。

台大校長管中閔上任8天就被彈劾，在教育界投下一枚震撼彈，外界也相當關注因管案下台的潘文忠如何回應。回顧去年的心路歷程，潘文忠透露，大學校長遴選則必須達到公開、透明及公平等原則，先前就是針對當選人遭檢舉的適格性問題作檢視，不料引發泛政治化污衊，作為部長必須表達立場，才會選擇離開。

▲台大校長遴選爭議並沒有因為管中閔上任而落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠表示，國內公立、私校校長遴選接連出現問題，台大爭議更凸顯制度面的問題，預計半年內提出改善方案，從遴選制度面、行政制度要自律等下手，像是在大學增設專責單位協助遴委會，或另設大學遴選監督委員會，及遴委會也要有處理申訴或爭議的責任，都納入修法考量。

針對管中閔的兼職爭議，潘文忠還說，管校長先前請假未對監委說明，彈劾案還需待法務部公懲會後續複審及決定處分，公懲會或許會再聽管有無申辯，教育部會依公懲會的處分去執行。潘文忠認為，大學自主選校長，但也要確保過程與人選，必須禁得起外界檢視才是自律。