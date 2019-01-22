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美前國防部官員籲：邀蔡英文赴美國會演說　至白宮與川普會面

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▲▼蔡英文11日迴廊談話。（圖／記者張榮恩攝）

▲美國前國防官員包士可（Joseph Bosco）呼籲美國政府，邀請中華民國總統蔡英文前往國會發表演說。（圖／記者張榮恩攝，資料照）

國際中心／綜合報導

美國前國防官員包士可（Joseph Bosco）21日投書至《國會山莊報》（The Hill），呼籲總統川普（Donald Trump）與國會合作，核准邀請中華民國總統蔡英文赴美國國會發表演說。

曾在前總統布希時代任國防部長辦公室中國科長的包士可投書表示，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發出邀請函，邀請蔡英文前往美國國會發表演說。他認為，川普應當要與國會合作，發給蔡英文簽證；美國政府要展現出對台灣的支持，展現民主黨、共和黨兩黨與參、眾議院的團結，他也無法想像蔡英文到達華府時，竟沒有獲得邀請前往白宮與川普見面。

「裴洛西也特別適合接待亞洲的女性領導人。」包士可表示，眾議院女議員人數創下歷史紀錄，裴洛西相當適合接待蔡英文，樹立榜樣、邀請蔡英文演說，這是彰顯出對蔡英文和台灣人民的尊重對待。不過，包士可也說，這些邀訪決定當然也會讓中國感到相當憤怒，但是美國也應當一次處理「數十年來中國在台灣議題上表達的不滿」，而且「不能再拖延了」；即使美中貿易戰談判期間有一些負面效應，但中國方面仍不勉強做出挑釁行為。

事實上，美國國會從去年通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）後，共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）就在一場聽證會上呼籲國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）應盡快執行《台灣旅行法》，讓蔡英文前往國會演說，並在白宮與川普會晤。不過蓬佩奧當時卻婉轉回覆，行政部門多次討論《台灣旅行法》，了解其重要意義和急迫性目標後會持續遵行。

第二次世界大戰期間，時任國民政府軍事委員會委員長的蔣介石於1943年2月，派夫人蔣宋美齡訪美，爭取美國的支持抗戰日本。蔣宋美齡是當時亞洲女性第一人赴美國國會發表演說，然而她不具官職，是以蔣介石個人使者的身分訪問美國。

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關鍵字：蔡英文,川普,美國國會,北美要聞

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