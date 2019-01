8種X寫法你是哪一種？　87%美國學童都用同款字母教材

▲8種X的寫法。(圖/翻攝自Twitter /@SMASEY)

國際中心/綜合報導

「你都怎麼畫X呢?」這個話題正在推特上受到熱烈討論, sixers samasey(@SMASEY)在20日發布一張圖,非常驚訝X居然不只一種畫法,更好奇詢問大家都是怎麼畫X的,這篇推文被轉發8815次,更獲得1.6萬人回覆。網友Neorice Unversity(@Neoriceisgood)還開發出第9種X畫法,複雜得令人不禁手指打結,還有人忍不住罵出「wtf?」

▲網友惡搞出第9種寫法。(圖/翻攝自Twitter /@Neoriceisgood)

sixers samasey還提到,美國人普遍的共識是7和8,英國人則大部分是5和6,「也許和我們當初接受的教育有關,我不確定其他國家是怎麼樣。」得到大群網友「同意。(Agreed.)」、「一樣。(Same.)」的支持,也有人認為除了7以外的寫法都很奇怪。

網友Matt L.(@Vinminen)則貼上D'nealian手寫教材表示,「這是美國學童最普遍的字母手寫教材,似乎就是第7種寫法很常見的原因。」

▲D`nealian手寫是美國最常見的教材。(圖/翻攝自Twitter /@Vinminen)

事實上,在一般情況下為2筆畫的X,會出現2種變數,每一種變數有兩個可能性:第1筆從左邊還是右邊開始?筆劃向下或是向上?若以排列組合的方式計算,結果會是2x2x2=8,一共會有8種畫法;至於網友提出的第9種畫法,則是把原本能夠2筆結束的X拆解為4筆,令人眼花撩亂。

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P