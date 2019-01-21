8種X寫法你是哪一種？　87%美國學童都用同款字母教材

▲8種X的寫法。（圖／翻攝自Twitter ／@SMASEY）

國際中心／綜合報導

「你都怎麼畫X呢？」這個話題正在推特上受到熱烈討論， sixers samasey（@SMASEY）在20日發布一張圖，非常驚訝X居然不只一種畫法，更好奇詢問大家都是怎麼畫X的，這篇推文被轉發8815次，更獲得1.6萬人回覆。網友Neorice Unversity（@Neoriceisgood）還開發出第9種X畫法，複雜得令人不禁手指打結，還有人忍不住罵出「wtf？」

▲網友惡搞出第9種寫法。（圖／翻攝自Twitter ／@Neoriceisgood）

sixers samasey還提到，美國人普遍的共識是7和8，英國人則大部分是5和6，「也許和我們當初接受的教育有關，我不確定其他國家是怎麼樣。」得到大群網友「同意。（Agreed.）」、「一樣。（Same.）」的支持，也有人認為除了7以外的寫法都很奇怪。

網友Matt L.（@Vinminen）則貼上D'nealian手寫教材表示，「這是美國學童最普遍的字母手寫教材，似乎就是第7種寫法很常見的原因。」

▲D`nealian手寫是美國最常見的教材。（圖／翻攝自Twitter ／@Vinminen）

事實上，在一般情況下為2筆畫的X，會出現2種變數，每一種變數有兩個可能性：第1筆從左邊還是右邊開始？筆劃向下或是向上？若以排列組合的方式計算，結果會是2x2x2=8，一共會有8種畫法；至於網友提出的第9種畫法，則是把原本能夠2筆結束的X拆解為4筆，令人眼花撩亂。