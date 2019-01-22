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川普推特語錄／致敬金恩博士　謝謝他為美國人最重視的真理而奮鬥

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普21日沒有安排特別的公開行程，但他特別在推特上表示，他21日與副總統彭斯一起參觀了小馬丁•路德•金恩紀念館，接著慶祝馬丁•路德•金恩紀念日，「他為了美國人所重視、不可動搖的真理而奮鬥，即是不論我們的膚色或出生何處，上帝都平等地創造了我們每個人！」

想看更多川普推特語錄，請點擊：
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►►川普推特語錄／你們想看股市崩盤的話　就來彈劾川普吧！
►►川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦

▼今天我非常榮幸地與副總統麥克•彭斯一起參觀了小馬丁•路德•金恩紀念館，致敬馬丁路德金紀念日！

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▼民主黨人在華盛頓內進行競選工作並且「正在完成任务」！這是怎麼回事？#2020奪回白宮。

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▼今天我們慶祝小馬丁•路德•金恩博士（Dr. Martin Luther King, Jr.）。他為了美國人所重視、不證自明的真理而奮鬥，即是不論我們的膚色或出生何處，上帝都平等地創造了我們每個人。#馬丁路德金恩紀念日。

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▼去年（2018年）是自1997年以來，或者說21年以來美國製造業的就業增長最快的一年，前一屆政府表示製造業不會回流美國，「你需要一根魔杖！」我想我找到了魔杖-而且它只會變得更好！

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
高雄女童玩洗車噴氣嘴死亡　檢警將父親依「過失致死」法辦
即／越晚越抖探10度！17縣市「低溫特報」　今晚到23日清晨
高雄女童驚傳加油站玩「洗車噴槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面

關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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