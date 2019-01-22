　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄉民痛批民粹摧毀「風電產業鏈」　台灣痛失「風機賣全亞洲」發大財機會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼看到台灣風電市場，CIP、沃旭及上緯紛紛進入台灣再生能源建設，在台灣良好的豐裕建設風機，讓台灣推動再生能源能更穩健。（圖／記者馮建棨攝）

▲離岸風力發電風機。（圖／記者馮建棨攝）

記者林彥臣／綜合報導

經濟部去年11月底預告2019年再生能源躉購費率，比起去年大幅調降，過去風電業者就表明受不了，無法參與下去，離岸風電業者沃旭更是開第一槍暫停合約，並且跟東電合作進軍日本風電市場。對此有鄉民在PTT八卦板發文痛批，在民粹的聲浪之下，風電費率低到開發商無法忍受，廠商將把亞太重心移到日本、韓國或越南，甚至整個相關供應鏈都會跟著離開台灣。

鄉民dylan90302發文指出，高雄有一家廠商叫穩晉，原本是做港灣工程、沉船打撈及海纜管線舖設等等工作，2年前丹麥廠商沃旭找上穩晉配合鋪設海底電纜工程，雖然穩晉是老字號的企業，技術也算不錯，但離岸風電是一個全新的領域，離岸風場的電纜舖設非複雜，要在海上施工，考慮海象水深潮汐，要採取即挖即埋的作法，然後要避開生態敏感區域，並且歐洲對於勞工安全的高標準，也是台灣企業必須跨越的門檻。

▲浮動式離岸風電示意圖。（圖／歐風能源提供）

▲浮動式離岸風電示意圖。（圖／廠商提供）

兩年前的穩晉當然做不到， 於是，這家丹麥企業組成10個人的專家團隊，用兩年的時間，把穩晉輔導成台灣「唯一」可以做離岸風場海底電纜的供應商。然後，他們評估穩晉符合品質標準了之後，先給了穩晉第一筆十億元的合約，讓穩晉可以先去買工程船，雖然不知道這兩年間這家丹麥企業花了多少資源和經費在穩晉身上，但是穩晉得到的花再多錢都買不到的經驗和know how。

dylan90302表示，這樣的故事不只發生在穩晉，也在台船、中鋼、世紀鋼、星能等身上發生，因為沃旭要投資台灣的關係，讓風機大廠西門子也跟著決定要在台灣設立組裝廠，理論上，因為市場規模的關係，西門子在亞洲只會有一個組裝廠，今天如果真得設在台灣，代表以後日本、韓國、越南，都要跟台灣買風機。西門子的供應商裡面，有一家就是在彰化有名的金豐沖床。

這是一場競賽，為什麼西門子不到越南設組裝廠？越南也有風場，人工便宜，重點是，越南是CPTPP國家，產品銷往日韓都有優勢，不就是因為台灣在這幾年走的比較快，政策訂的比較清楚，讓沃旭這些大廠都先來到台灣，一夕之間台灣有了亞太離岸風電的領先地位。

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲風電不像核電廠是壟斷技術產業。（圖／台電提供）

dylan90302痛批，但是情勢一轉在民粹聲浪之下，費率低到開發商無法忍受，包括沃旭在內都把亞太重心移到日本、韓國或越南，西門子以及相關的供應鏈跟著離開都不意外，穩晉還有台灣很多相關產業，就是回到兩年前，安安份份做本來的生意，是沒什麼不好，「但我們真得想要這樣嗎？守舊可以長久嗎？」這明明是台灣最好的機會，歐洲的優質資本已經自己送上門了，離岸風電跟核電、火力電廠這種技術壟斷性的行業不同，台灣的中小企業基本上都可以受益。

dylan90302指出，費率5.1和5.8，不是台灣人省了多少錢，而是離岸風電產業0和1的差別，海事工程、機電等技術比台灣優越的日本，離岸風電2019年的躉購費率維持每度36日圓，約9.5-10塊台幣。而台灣自以為可以馬上超英趕美，妄想不必基礎建設、不必發展產業鏈，一覺醒來就可以擁有2塊錢的風電，2025年，彰化外海風場確實在競標制度下開出2塊多價格，但現在是2019年啊，第一個風場都還沒蓋。

dylan90302說，「我們一邊靠北低薪，靠北慣老闆，當高薪的工作機會來了 ，用歐洲標準來照顧員工的企業來了，卻又說外商賺台灣人的錢，不知道是什麼心態。」。

其他的網友則在文中推文表示，「風核火都要發展啦，誰都不能取代誰，灣最後一個核電廠，換句話說，核電在台灣沒有前景了而且台灣已經沒有適合蓋核電廠的地方了，核四恐怕是台灣最後一個核電廠，換句話說，核電在台灣沒有前景了」、「就社會風氣對『圖利』扭曲心態，現在就算是好事被抹黑成『圖利』沒啥好下場」、「真的很可惜，不過大部份的台灣人都是短視近利，這沒辦法」、「真的很可惜，不過大部份的台灣人都是短視近利，這沒辦法然後還拼命的在幫自己的愚蠢找藉口…真是難看啊」、「推這篇，想到台灣就是被某些人惡意阻擋產業永遠無法轉型就覺得悲哀」、「沒用啦，彰化人只會覺的幫全國人省了一筆錢，要感激我們」。

▲▼風電,離岸,風,綠能。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

▲風電,離岸,風,綠能。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

但是也有網友認為，「風力發電量跟設置成本相比...你在文中只強調台灣廠商所得到的know-how是多麼寶貴，但你有沒有想過成本跟實際獲得的利益有成正比嗎？」、「似是而非的論點，風電還是快滾吧，發不出電的東西」、「運用大量風電會讓電費漲多少？ 回答看看啊」、「台灣從中獲得什麼樣的技術？也沒有，講難聽點就是人家大廠供應商，一樣是代工。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
高雄女童玩洗車噴氣嘴死亡　檢警將父親依「過失致死」法辦
即／越晚越抖探10度！17縣市「低溫特報」　今晚到23日清晨
高雄女童驚傳加油站玩「洗車噴槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面

關鍵字：風電,風力發電,沃旭,穩晉,西門子,產業鏈,PTT,八卦板

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／工作15年！尾牙只有「1碗臭臭鍋」還自費　網勸離職她秒拒絕：打死不走

龍山寺街友扛走整袋舊衣！「只留1件外套」其他全分人　渺小心願神催淚

空氣清淨機「連開2週」！她拉開濾網蓋驚哭了　成果秒曝「是中南部人」

姐婚後搬回新店家「4人月給1萬」　妹忍4年崩潰：小孩出生惡夢開始

吃飯速度快＝自私！從「4種飲食習慣」曝個性...你是哪個？

鹽酥雞Bye！專家認證「4食物害你失眠」超雷...吃錯醒著到天亮

做到死也甘願！「4大星座」超容易變成男友狗...妳有上榜？

影／好市多義大麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網懊悔：丟掉好多個了

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

鄉民痛批民粹摧毀「風電產業鏈」　台灣痛失「風機賣全亞洲」發大財機會

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

鄉民痛批民粹摧毀「風電產業鏈」　台灣痛失「風機賣全亞洲」發大財機會

澳網／世代交替已是進行式　擊敗費德勒的小鮮肉們

現身「228戰士」黃金島告別式　馬英九遭比中指、丟鞋抗議

空姐被逼「幫胖洋男脫褲擦屁」　鍾小平呼籲：勞動部務必徹查

一封給「40歲以下的你」　蔡英文：不能讓民主自由在這代流失

回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

警方破獲新配方製毒廠　蘇貞昌拍影片：我到刑事警察局表揚

月曆哪裡拿？許淑華與育幼院合作　網友：人美心也美

「戰神」黃國昌立院問政超犀利　但輔選不給力新北議員全軍覆沒

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相」…不敢相信

阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想抱孫

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

亞足賽／1比0退沙烏地最後都奪冠？　日本8強碰越南往五冠邁進

阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛

白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率

快訊／女童玩加油站「洗車噴嘴」亡！父依過失致死移送　訊後「6萬元交保」

訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

亞足賽／澳洲PK大戰淘汰烏茲別克

越南落跑客「想入台先拍露點照」　人蛇集團還備15款雙語菜單

政治熱門新聞

回應高級酸　韓國瑜：富貴人家不..

不敢獨立　韓國瑜反問蔡英文：台..

現身黃金島告別式　馬英九遭丟鞋..

民粹聲浪摧毀台灣「風電產業鏈」

【幕後】壓垮黃國昌最後一根稻草

空姐被逼「幫胖洋男擦屁」　藍委..

影／「館長」力挺朱立倫：他滿會..

韓國瑜視察路平　嘆「簡單的事最..

「強盜說」延燒　柯文哲嗆段：不..

黃國昌立院問政犀利　但輔選不給..

擊敗費德勒的小鮮肉們

蔡英文一封給「40歲以下的你」

蔡英文IG小編曝光　曾登上表特..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

更多熱門

相關新聞

月老手鍊斷了　他緊張：沒救了嗎

台北市艋舺龍山寺月老據傳相當靈驗，吸引無數單身男女前往參拜，之前就曾有網友得到神諭「半年內能脫魯」，果真1個月後碰上了真命天子。不過，最近有女網友遇上一件尷尬事，她的親姐特地去寺中求得桃花手鍊，沒想到才戴不到半年，手鍊就莫名斷裂，讓她焦急萬分，只好上網尋求建議！

沃旭停工衝擊風電協力廠？　中鋼盤中股價維持平盤

他問「為何一定要買房？」　網勸：安定感

C罩杯的差別！他99字藏神圖解密…網跪了

表哥忘收「表嫂」　他幫救援順便惡整

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

女童玩噴氣嘴死亡　父依過失致死移送

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

只回嗯喔！有5跡象＝不愛了分手吧

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

柾國推薦柔軟精一個晚上賣到缺貨

林依晨弟弟6年暖舉曝光！

男大生白牌機車上高架　蛇行自摔

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面