鄉民痛批民粹摧毀「風電產業鏈」　台灣痛失「風機賣全亞洲」發大財機會

▲離岸風力發電風機。（圖／記者馮建棨攝）



記者林彥臣／綜合報導

經濟部去年11月底預告2019年再生能源躉購費率，比起去年大幅調降，過去風電業者就表明受不了，無法參與下去，離岸風電業者沃旭更是開第一槍暫停合約，並且跟東電合作進軍日本風電市場。對此有鄉民在PTT八卦板發文痛批，在民粹的聲浪之下，風電費率低到開發商無法忍受，廠商將把亞太重心移到日本、韓國或越南，甚至整個相關供應鏈都會跟著離開台灣。

鄉民dylan90302發文指出，高雄有一家廠商叫穩晉，原本是做港灣工程、沉船打撈及海纜管線舖設等等工作，2年前丹麥廠商沃旭找上穩晉配合鋪設海底電纜工程，雖然穩晉是老字號的企業，技術也算不錯，但離岸風電是一個全新的領域，離岸風場的電纜舖設非複雜，要在海上施工，考慮海象水深潮汐，要採取即挖即埋的作法，然後要避開生態敏感區域，並且歐洲對於勞工安全的高標準，也是台灣企業必須跨越的門檻。

▲浮動式離岸風電示意圖。（圖／廠商提供）



兩年前的穩晉當然做不到， 於是，這家丹麥企業組成10個人的專家團隊，用兩年的時間，把穩晉輔導成台灣「唯一」可以做離岸風場海底電纜的供應商。然後，他們評估穩晉符合品質標準了之後，先給了穩晉第一筆十億元的合約，讓穩晉可以先去買工程船，雖然不知道這兩年間這家丹麥企業花了多少資源和經費在穩晉身上，但是穩晉得到的花再多錢都買不到的經驗和know how。

dylan90302表示，這樣的故事不只發生在穩晉，也在台船、中鋼、世紀鋼、星能等身上發生，因為沃旭要投資台灣的關係，讓風機大廠西門子也跟著決定要在台灣設立組裝廠，理論上，因為市場規模的關係，西門子在亞洲只會有一個組裝廠，今天如果真得設在台灣，代表以後日本、韓國、越南，都要跟台灣買風機。西門子的供應商裡面，有一家就是在彰化有名的金豐沖床。

這是一場競賽，為什麼西門子不到越南設組裝廠？越南也有風場，人工便宜，重點是，越南是CPTPP國家，產品銷往日韓都有優勢，不就是因為台灣在這幾年走的比較快，政策訂的比較清楚，讓沃旭這些大廠都先來到台灣，一夕之間台灣有了亞太離岸風電的領先地位。

▲風電不像核電廠是壟斷技術產業。（圖／台電提供）



dylan90302痛批，但是情勢一轉在民粹聲浪之下，費率低到開發商無法忍受，包括沃旭在內都把亞太重心移到日本、韓國或越南，西門子以及相關的供應鏈跟著離開都不意外，穩晉還有台灣很多相關產業，就是回到兩年前，安安份份做本來的生意，是沒什麼不好，「但我們真得想要這樣嗎？守舊可以長久嗎？」這明明是台灣最好的機會，歐洲的優質資本已經自己送上門了，離岸風電跟核電、火力電廠這種技術壟斷性的行業不同，台灣的中小企業基本上都可以受益。

dylan90302指出，費率5.1和5.8，不是台灣人省了多少錢，而是離岸風電產業0和1的差別，海事工程、機電等技術比台灣優越的日本，離岸風電2019年的躉購費率維持每度36日圓，約9.5-10塊台幣。而台灣自以為可以馬上超英趕美，妄想不必基礎建設、不必發展產業鏈，一覺醒來就可以擁有2塊錢的風電，2025年，彰化外海風場確實在競標制度下開出2塊多價格，但現在是2019年啊，第一個風場都還沒蓋。

dylan90302說，「我們一邊靠北低薪，靠北慣老闆，當高薪的工作機會來了 ，用歐洲標準來照顧員工的企業來了，卻又說外商賺台灣人的錢，不知道是什麼心態。」。

其他的網友則在文中推文表示，「風核火都要發展啦，誰都不能取代誰，灣最後一個核電廠，換句話說，核電在台灣沒有前景了而且台灣已經沒有適合蓋核電廠的地方了，核四恐怕是台灣最後一個核電廠，換句話說，核電在台灣沒有前景了」、「就社會風氣對『圖利』扭曲心態，現在就算是好事被抹黑成『圖利』沒啥好下場」、「真的很可惜，不過大部份的台灣人都是短視近利，這沒辦法」、「真的很可惜，不過大部份的台灣人都是短視近利，這沒辦法然後還拼命的在幫自己的愚蠢找藉口…真是難看啊」、「推這篇，想到台灣就是被某些人惡意阻擋產業永遠無法轉型就覺得悲哀」、「沒用啦，彰化人只會覺的幫全國人省了一筆錢，要感激我們」。

▲風電,離岸,風,綠能。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）



但是也有網友認為，「風力發電量跟設置成本相比...你在文中只強調台灣廠商所得到的know-how是多麼寶貴，但你有沒有想過成本跟實際獲得的利益有成正比嗎？」、「似是而非的論點，風電還是快滾吧，發不出電的東西」、「運用大量風電會讓電費漲多少？ 回答看看啊」、「台灣從中獲得什麼樣的技術？也沒有，講難聽點就是人家大廠供應商，一樣是代工。」