姐婚後搬回新店家「4人月給1萬」　妹忍4年崩潰：小孩出生惡夢開始

▲原PO說，「有時半夜還要聽嬰兒在哭鬧，我真的很想跟著哭。」（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「O的，真的忍了3、4年了…」一名女網友抱怨自己的姐姐和姐夫結婚後搬回家住，「小孩生出來就是我惡夢的開始」。她說，姐夫花80、90萬買新車，「雖然是貸款，但是O，你不會把錢拿去找房子給你兩個女兒住啊，一個大男人結婚住在女生家裡，現在好像變得理所當然。」有網友建議原PO，「有能力就搬出去吧」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，位於新店的房子30幾年了，「本來我姐嫌家遠，又嫌爸媽囉唆搬出去住了，到了結婚又懷孕才又搬回來。我剛開始就覺得很扯，都結婚了怎麼不出去租房子，我姐夫臉皮真的很厚，真的很敢這樣搬進來住。」

▼原PO表示，姐姐和姐夫每月有給媽媽1萬元，「水電網路、吃飯還包括幫他們帶小孩…就1萬。」（圖／達志／示意圖）

原PO表示，家裡3個房間分別是爸媽、她和姐姐住的，姐姐小孩生出來就是她惡夢的開始，「我自己要上班上課，回家就很累了，有時半夜還要聽嬰兒在哭鬧，我真的很想跟著哭。我有跟我媽講，我媽說他們有在找房子。O的，第一個小孩生出來，又生第二個了，還在找，我真的只有O而已。」

原PO指出，最重要的是姐姐剛搬進來說住家裡較省錢，「我姐夫每天開車上下班，從新店開到五股，我是不知道每天油錢多少，我只知道有機車他不騎，一定要開車。他有錢，我才不想管他。」

原PO說，姐夫最近又買好像80、90萬的新車，「雖然是貸款，但是O，你不會把錢拿去找房子給你兩個女兒住啊。一個大男人結婚住在女生家裡，現在好像變得理所當然，要別人忍受你女兒的哭鬧，我真的忍太久受不了。」

▼原PO抱怨，本來姐嫌家遠又嫌爸媽囉唆搬出去住，結婚又懷孕才又搬回來。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

「還為了不讓我爸媽難做人，去開個帳號來爆怨」，原PO表示，姐姐和姐夫都有在爆怨公社，「拜託幫我多留言讓他們看到，拜託就是在說你們。」她指出，姐姐和姐夫每月有給媽媽1萬元，「水電網路、吃飯還包括幫他們帶小孩…就1萬，整天說沒錢還去買新車、新手機是我最不能接受…整天賴在我家裡，要別人忍受他們一家的習慣嗎？我已忍了快4年才上來抱怨的。」

對此，許多網友留言，「所以妳PO文是想激發他們的羞恥心，看他們會不會自己搬走？……認真回答，妳自己搬走比較快」、「姐姐跟姐夫有問題沒錯，但是最大問題在於妳父母要寵子啊～不然早趕出去了，認真說妳才是那個不被重視的家庭成員，有能力就搬出去吧」、「姐妹要惜緣，父母都沒說話了，還有等妳以後出嫁時，妳就能體會，小孩小時哭鬧難免多體諒吧」。