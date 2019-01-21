龍山寺求的！才戴4個月「月老手鍊」斷了　她緊張：沒救了嗎？

▲網路上盛傳萬華龍山寺月老相當靈驗，許多年輕人慕名朝聖。（圖／記者李鍾泉攝）

網搜小組／綜合報導

台北市艋舺龍山寺月老據傳相當靈驗，吸引無數單身男女前往參拜，之前就曾有網友得到神諭「半年內能脫魯」，果真1個月後碰上了真命天子。不過，最近有女網友遇上一件尷尬事，她的親姐特地去寺中求得桃花手鍊，沒想到才戴不到半年，手鍊就莫名斷裂，讓她焦急萬分，只好上網尋求建議！

女網友20日凌晨在PTT發文，語氣間夾雜著錯愕和無助，「憾！我的龍山寺月老手鍊斷了。」她表示，這桃花手鏈是姐姐特地幫忙求來的，才戴4個多月，沒想到就這麼無預警斷裂，「是不是月老在暗示我已經沒救了？」

措手不及的意外，就讓她此陷入了焦慮的迴圈，「沒桃花就是沒桃花，沒人愛就是沒人愛......。」最後，她決定上網找一眾鍵盤專家解惑，「有沒有桃花手鏈斷掉的卦？」

▲艋舺龍山寺創建於清朝乾隆三年（1738年），早期是福建泉州三邑移民的信仰中心。（圖／文化部提供）

文章貼上網，鄉民們眾說紛紜，不過多抱持著悲觀的想法，「手鍊想要自由，成全它吧」、「月老投降了」、「完了，一輩子單身」、「別人求的都沒用啦，自己求的才有用」、「一輩子就這樣了」。

當然，也有些網友試圖安慰給予信心「認真回，單身比較好」、「有效期限已過，請在（再）續購」、「改跟慈姑觀音求啦」、「幫你擋掉爛桃花了」、「聽說掉了就是被牽走了，可能會遇到喔！」

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