空氣清淨機「連開2週」！她拉開濾網蓋驚哭了　成果秒曝「是中南部人」

▲連開兩個禮拜空氣清淨機，這成果也太驚人了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

秋冬是空污好發季節，許多人家中都備有空氣清淨機，一名女網友用一招證明自己是中南部的人，就是貼出自家「連開兩個禮拜空氣清淨機」的濾網照片，讓她直呼「最近都不敢曬衣服，覺得衣服也會是濾布」。網友也PO出洗車後3天的愛車照，無奈笑說「路人可能以為我跑了一場沙漠拉力賽」。

「一張圖證明我是中南部的人」，一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，表示她擺出的濾網是「#兩個禮拜不關空氣清淨機的濾網」、「#只有兩個禮拜」。仔細看看照片，下方純白潔淨的濾網讓人看了就覺得心情好，但是過濾了兩個禮拜的濾網可不是它，而是上方滿是灰色塵垢的那張。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲這是兩個禮拜的成果？確定不是兩個月？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO忍不住在文中標註「#扯」、「#但我活22年了」、「#最近都不敢曬衣服覺得衣服也會是濾布」、「#我不是住馬路邊是滿滿樹的社區」。一名網友也貼出「上星期洗車後隔三天」的照片，驚人的泥沙讓他只能苦笑「路人可能以為我跑了一場沙漠拉力賽」。

▲3天前才洗好車，怎麼沒幾天就變這樣了？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人紛紛留言「中部哪！前陣子回南投也感覺空氣差很多」、「以前以為北部空氣差，我錯了」、「人會新陳代謝，所以……」、「我大概一個禮拜就要換一次濾網了」、「出門騎車不敢不戴口罩」、「這顏色好像沒有比我家誇張，我家的是全黑的」、「趕快用力吸一口氣壓壓驚」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！