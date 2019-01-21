認識1個月討金項鍊、過年想要紅包！　她被拒絕：你注定單身一輩子

▲男生與女生價值觀明顯不同。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名男網友在《爆廢公社》表示，認識不到一個月、還沒交往的女生向他討情人節禮物，「一條金鍊子」，之後更說逢年過節送禮物是基本。對此他回「比較喜歡實在的，與其送禮不如吃大餐」，剛認識就一直講錢有點嚇到；不料被反嗆「這很現實，不能接受你就注定單身一輩子」。

從對話可見，被要求送金項鍊後，原PO說明本身沒有送禮習慣，「比較喜歡實在生活，與其送禮，不如去吃大餐，禮物又不能幹嘛」，也不喜歡收禮物；女方則說是開玩笑的，「禮物是一種紀念，我不重視吃」、「吃完還不是一樣，拉完什麼都沒、送東西至少留做紀念」。

▲女生表明不重視吃，討金項鍊當禮物。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO之後表示，要送禮物也送實用的，沒有過節習慣，日子簡單過就好，畢竟賺錢很辛苦，能省就省；女方則說「那就不用了喔，我就告訴你了，我不重視吃。」原PO之後說，節日要過、要買禮物浪費錢，錢省起來將來可以用的到，「我賺的也不多，希望你可以體諒」。

女方直接打槍原PO，「我要的是情人節情人會送我有紀念性的禮物，生日有生日禮物，過年包紅包給我，這樣很難嗎？每個人要的本來就不一樣」，如果另一半無法滿足想要的東西，那就沒必要在一起。原PO則說，「我們剛認識應該先交心，你一直講錢，我是有點嚇到啦...」，但也承認每個人想法不同。

▲女生覺得她的要求沒有錯。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，女方表示這是很現實的一面，「不能接受你就注定單身一輩子，這就是你的宿命」、「不肯付出哪來的收穫」、「我覺得這樣一點也不過分」、「生日、情人節送禮，過年包小紅包不過分吧」、「也不用交心啦，我要的不過分，沒辦法給我，那也不需要再說」。

最後兩人因為想法不同，沒有繼續對話，而網友看完對話截圖後紛紛表示，「就是要你的錢啊」、「跟拜金女講那麼多幹嘛」、「我也比較喜歡用吃來慶祝」、「怎麼會有人覺得送禮是應該的，X的又還沒交往」，也有人說「我覺得還好，沒有什麼對錯，價值觀而已...」、「也不能說她現實，畢竟追求的不一樣」、「我自己是覺得『不要什麼日子都吃大餐就好了』的這個想法其實很糟糕欸，生日給點小禮物應該不為過吧？」

▲估計不會再繼續聯絡惹。（圖／翻攝自爆廢公社）