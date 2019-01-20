求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

▲要娶走「呸姐」蔡依林可不是一件簡單事。（圖／翻攝自爆廢公社、蔡依林IG）

網搜小組／綜合報導

事事不一定順心，有些人常會到廟裡一趟祈求保佑。但許的願望可別太天方夜譚。台中一名女網友到東區的「南天宮」關帝廟拜拜時，不小心瞄見月老許願單有個超狂「擇偶願望」，讓她瞬間噴笑說「不要為難月老啦！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，粉紅色還願小卡雖然只有小小一張正方型，卻是被滿滿的字體充斥，在還願事項裡僅有8個字「祈求娶蔡依林歌星」，卻是充滿了希望，希望願望能趕快實現。

▲短短8字「祈求娶蔡依林歌星」卻超難達成。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲看看左下角關公的眼神，多麼的鄙視、無奈XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

但這張還願小卡難易度實在太高，讓原PO瞬間當場笑噴；她笑得在貼文上寫道，「不要為難月老啦，祂只是個老人家，而且我不是有意偷看的，實在是太顯眼了。」極力幫神明緩頰，不要再為難了。

還願小卡左下角還有個剛正不阿的「關聖帝君」圖案，有著明顯特徵的長鬍子、粗濃的眉毛；有趣的是，圖案上關公眼睛有點細長，看起來有點無奈、鄙視，似乎在拒絕「娶蔡依林」的祈求，讓網友笑噴說，「關公的眼神已經給答案了XDD」、「關帝爺鄙視眼神中」。

▲蔡依林專輯《Ugly Beauty》突破舊有審美觀，讓大家找尋自己的價值。（圖／翻攝自蔡依林FB）

超狂的擇偶許願單，讓網友紛紛留言笑噴說，「這輩子努力看看，來生總有機會的」、「他少寫3個字：在夢裡」、「這不是她本名，無法實現，駁回」、「同名同姓.....不同人」、「還是早早洗洗睡了」、「連我都快看不懂他寫的字了 月老怎麼看得懂 給他個蔡閨吧」，

由於願望寫成3行，讓網友開始安慰說，「她要娶『蔡依』或『林歌星』啦」、「應該是：娶蔡依，林歌星留」、「寫錯字了，應該不是我們認為的那個歌星」、「我還以為誰叫林歌星......」、「這樣會重婚唷，蔡依跟林歌星你只能選一個」。

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▼鏡頭前的蔡依林超有自信美。（圖／翻攝自蔡依林FB）

▼私底下的蔡依林是個鄰家大女孩。（圖／翻攝自蔡依林FB）

▼台中南天宮樓頂上有一尊高146公尺的關聖帝君，吸引許多信徒前往拜拜。（圖／翻攝自台中南天宮粉專）