　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲。（圖／翻攝自爆廢公社、蔡依林IG）

▲要娶走「呸姐」蔡依林可不是一件簡單事。（圖／翻攝自爆廢公社、蔡依林IG）

網搜小組／綜合報導

事事不一定順心，有些人常會到廟裡一趟祈求保佑。但許的願望可別太天方夜譚。台中一名女網友到東區的「南天宮」關帝廟拜拜時，不小心瞄見月老許願單有個超狂「擇偶願望」，讓她瞬間噴笑說「不要為難月老啦！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，粉紅色還願小卡雖然只有小小一張正方型，卻是被滿滿的字體充斥，在還願事項裡僅有8個字「祈求娶蔡依林歌星」，卻是充滿了希望，希望願望能趕快實現。

▲▼台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲短短8字「祈求娶蔡依林歌星」卻超難達成。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲看看左下角關公的眼神，多麼的鄙視、無奈XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

但這張還願小卡難易度實在太高，讓原PO瞬間當場笑噴；她笑得在貼文上寫道，「不要為難月老啦，祂只是個老人家，而且我不是有意偷看的，實在是太顯眼了。」極力幫神明緩頰，不要再為難了。

還願小卡左下角還有個剛正不阿的「關聖帝君」圖案，有著明顯特徵的長鬍子、粗濃的眉毛；有趣的是，圖案上關公眼睛有點細長，看起來有點無奈、鄙視，似乎在拒絕「娶蔡依林」的祈求，讓網友笑噴說，「關公的眼神已經給答案了XDD」、「關帝爺鄙視眼神中」。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

▲蔡依林專輯《Ugly Beauty》突破舊有審美觀，讓大家找尋自己的價值。（圖／翻攝自蔡依林FB）

超狂的擇偶許願單，讓網友紛紛留言笑噴說，「這輩子努力看看，來生總有機會的」、「他少寫3個字：在夢裡」、「這不是她本名，無法實現，駁回」、「同名同姓.....不同人」、「還是早早洗洗睡了」、「連我都快看不懂他寫的字了 月老怎麼看得懂 給他個蔡閨吧」，

由於願望寫成3行，讓網友開始安慰說，「她要娶『蔡依』或『林歌星』啦」、「應該是：娶蔡依，林歌星留」、「寫錯字了，應該不是我們認為的那個歌星」、「我還以為誰叫林歌星......」、「這樣會重婚唷，蔡依跟林歌星你只能選一個」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼鏡頭前的蔡依林超有自信美。（圖／翻攝自蔡依林FB）

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

▼私底下的蔡依林是個鄰家大女孩。（圖／翻攝自蔡依林FB）

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

▼台中南天宮樓頂上有一尊高146公尺的關聖帝君，吸引許多信徒前往拜拜。（圖／翻攝自台中南天宮粉專）

▲▼台中南天宮。（圖／翻攝自台中南天宮粉專）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　惡網友嗆：等你
墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒
即／空姐遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了

關鍵字：蔡依林,Jolin,台中,台中南天宮,南天宮,關帝廟,關公,關聖帝君,月老,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

吃零食也有職業病！護理長一秒認出「專業開盒術」...外科人笑點頭

紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

強烈大陸冷氣團衝來！北台冷一周急凍10℃　「最冷2天」南部也很有感

更新／大陸霾害入夜襲擊！超髒空氣壟罩北部　測站將「亮紅燈」

中華電信奪OpenSignal行動網速第一名！　一萬杯咖啡大放送

華人為何愛買房！他問「用租的很丟臉嗎」　網給3字神解：安定感

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

吃零食也有職業病！護理長一秒認出「專業開盒術」...外科人笑點頭

紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

強烈大陸冷氣團衝來！北台冷一周急凍10℃　「最冷2天」南部也很有感

更新／大陸霾害入夜襲擊！超髒空氣壟罩北部　測站將「亮紅燈」

中華電信奪OpenSignal行動網速第一名！　一萬杯咖啡大放送

華人為何愛買房！他問「用租的很丟臉嗎」　網給3字神解：安定感

劉福助曝演藝圈紅包價碼　「我若兩手空空來，余天不會在意」

味全龍復出樂觀其成　高龍偉：4隊組合太膩了

28分鐘《堤》全片靜止畫面　《未來總動員》以此為藍圖

老宅注入新靈魂！台南文青風咖啡廳　自製胡麻醬香超濃郁

余苑綺披白紗甜笑…一旁李亞萍鞠躬「深V露香肩」比新娘辣

Skoda搶攻小型休旅級距　神祕新車預告3月日內瓦車展亮相

吳尊5歲帥兒Max「解鎖新髮型」　撩開瀏海「想吻我嗎」網友全瘋了！

濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

生活熱門新聞

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎..

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有..

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收..

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外..

嬰屍裝炸雞桶　小爸爸：能冰這嗎

「免運省60她噴6千」老公看傻..

大一帥男有3顆睪丸　女醫：裝水..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

冷氣團冰3天剩10℃！最低溫時..

婆婆趕孫女下車！知道媳生兒：過..

女友一來！懶弟秒打掃髒屋　哥暴..

更多熱門

相關新聞

2歲女童遭抓咬　母怒控園方失職

張姓媽媽在臉書《爆料公社》PO文指控，就讀幼幼班的女兒，2星期內先後被男同學抓傷及咬傷，要求園方調監視器畫面，但園長卻私下將男同學帶到家中向女兒道歉，讓她直呼「太傻眼」。對此，園方回應當時男童、女童在玩鬧，第一時間有替女童擦藥；台中市教育局表示，下星期將會到園了解人員是否有疏失。

蔡依林4年一次：我是亞洲流行光明燈　

棄養仙人掌10年！變身144cm姐夫嚇壞

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！

「跟前女友OO才能救我」機智尪神解

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面