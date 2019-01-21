8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」被親娘出賣　網驚：完美弧度

▲媽咪放出超萌對比圖。（圖／陳小華授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

「是蠟筆小新！」母親陳小華昨晚po文，出賣8個月大女兒又又的萌照，只見她的嘴邊肉呈現完美弧度，從側面來看超像小新。不少網友看到也驚呆，不禁笑回「馬鈴薯頭小鬼」、「可以咬一口就好嗎」。

陳小華向《ETtoday新聞雲》記者表示，今年5月1日她生下了又又，現在8個月大的她，除了會做拍手的動作、叫爸爸媽媽，最近還學會一個新技能，就是亂開抽屜。最戳笑點的是，她發現寶貝女兒竟然撞臉蠟筆小新。

▲▼又又綽號叫「阿肥子」。（圖／陳小華授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

她在爆廢公社分享對比照，只見又又雖然沒有粗濃眉，但臉頰的弧度根本一模模一樣樣；這個側顏瞬間融化大票網友，紛紛笑回，「好有福氣的耳朵，好可愛的嘴邊肉」、「好可愛...好想摸看看小新的臉」、「我們家也有那完美的弧度」、「養得白白胖胖的，真可愛」、「好想捏喔~哈哈哈」。

日本動漫「蠟筆小新」廣受大小朋友的喜愛，其中主角5歲的野原新之助（小新），搞怪、人小鬼大的形象深植人心。劇情內容平實地描寫一戶核心家庭日常生活的寫照，而笑點多半是小新搞不清楚狀況出差錯，或是惹人發怒的情況。

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▼學會的新技能...亂開抽屜。（圖／陳小華授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）