左手捲進冷氣皮帶　刺青師免費幫客人「重建指甲」暖事蹟曝光

▲對比照相當驚豔。（圖／翻攝自臉書／Eric Catalano）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國伊利諾州（Illinois）刺青師艾瑞克（Eric Catalano）日前收到一份特別的請求，有位客人因為意外失去了2根手指頭，希望能夠「刺上指甲」。11分鐘後，艾瑞克成功完成了工作，讓顧客的左手看起來就跟發生憾事前一樣，他希望未來能繼續替更多有需要的人免費服務，利用刺青填補這些人生命中的缺憾。

早在2010年，艾瑞克為了提高大眾對於乳癌的關注，陸續完成1500件刺青作品且都沒有收費，他在客人的胸部刺上花草，並持續精進技術。日前有位顧客來到艾瑞克的店，他的左手去年捲入冷氣的皮帶中，食指與中指必須部分截肢，也失去了指甲。

▲艾瑞克以自己的工作為榮。（圖／翻攝自臉書／Eric Catalano）

如今，艾瑞克幫助對方「重建指甲」，刺青的成果非常完美，看起來相當擬真。客人也很高興，頻頻讚美「這真的很棒！」臉書與其他平台都開始瘋傳艾瑞克的新作品。

事實上，這是艾瑞克首次嘗試模擬指甲的刺青，他過去與生物醫學工程的專家合作，向癌症患者提供免費服務，他會刺上類似乳頭、乳暈的圖案，代表客人與病魔對抗的過程。

自從照片曝光後，艾瑞克收到許多訊息，有人是失去腳趾頭，還有人來問是否能刺上肚臍、鼻孔等。他說，還不清楚自己的極限在哪，他當時並沒有向這位顧客收錢，目前正在努力回應這些要求，為了無償幫助更多人，他也發起募款活動，得到熱烈迴響。

艾瑞克說明，希望能夠幫助戰勝癌症的人，還有那些曾受到創傷的族群，但他平時也要工作才會有收入，因此才會尋求募資，「每個月有3到4個免費刺青是沒問題的，不過現在如果我回覆每個人的請求，每月可能達到30到60件或是更多。」