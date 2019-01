「神的旨意」法拉利直衝落海　維修費155萬他笑：耶穌要我做的

▲男子聲稱,耶穌叫他開著法拉利衝到海裡。(圖/翻攝自臉書/Merris Badcock)

國際中心/綜合外電報導

美國佛州48歲男子詹姆士(James Mucciaccio)去年底開著法拉利來到棕櫚灘,他當時把車停在碼頭周邊,警察告知這裡不能隨便停車,他便道歉並準備離開,沒想到他居然猛踩油門,直直把車開入海裡,所幸沒有受傷。事後他則說,是耶穌叫他這樣做的。

棕櫚灘警方近日釋出一份報告,詹姆士去年12月底開著法拉利跑車前往海灘,當時他要接送朋友,便把車暫時停靠在碼頭旁,得知不能亂停車後,他也馬上道歉。然而,接下來他卻是加速衝入海裡,讓旁邊的人整個傻眼,幸好車子沉沒前他得以離開,受到2位漁民的幫助。

WATCH: On the day after Christmas, crews work to pull a Ferrari out of the intracoastal. And you thought your day was bad... WPTV Read more here! https://www.wptv.com/news/region-c-palm-beach-county/palm-beach/man-drives-ferrari-off-a-dock-into-the-palm-beach-inlet

警方詢問,為何要開到海中?詹姆士則回答,耶穌告訴他直直往前開,而碼頭上的警官是埃及人,不相信耶穌,「耶穌讓我成為地球上最聰明的人,其實很難承擔這麼多責任。」豁達的他還補充,金錢都是小事,最重要的是記得微笑。

《每日郵報》指出,詹姆士的跑車維修費估計5萬美元(約台幣155萬元)。警方當時在車邊綁上漂浮的袋子,逐步把車拉回岸上,根據報告,詹姆士並沒有喝酒與吸毒。

WATCH: Dash cam video shows man driving #Ferrari into the intracoastal. Sources say this was a "medical" call, but we are still waiting on the official crash report from @PalmBeachPolice. Looks like there is more to this story... @WPTV pic.twitter.com/ZJrCD635N8