周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

▲下周二將有鋒面和冷空氣影響，北台灣將轉為濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(24日)至下周一白天溫度回升，早晚偏冷，下周二和下周三將明顯變天，冷空氣南下且強度接近冷氣團等級，加上鋒面、華南雲系東移，天氣將轉為濕冷，特別是北部、東北部，甚至是中部地區。此外，周末兩天及下周二、三高山將有望追雪。

中層雲系自華南至台灣上空，中央氣象署預報員林定宜表示，今天迎風面地區包括桃園以北、東半部降雨機率高，中南部山區偶有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢比較大，有局部大雨發生機率。白天普遍溫度較昨天回升，西半部約24到26度，東半部20度到21度，離島約15度到20度。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨趨勢方面，林定宜說明，明天風向轉偏東南風，降雨明顯地區落在東半部、恆春半島，有局部較大雨勢，大台北、中南部山區也有零星短暫雨，明天仍有中層雲系通過，下周一水氣沒有那麼多，東半部風向轉南南東風，偶有零星短暫雨，西半部為多雲到晴天氣。

林定宜提醒，下周二到下周三為天氣轉變比較大的時間點，由於鋒面通過加上有一波冷氣團或東北季風增強影響，另有華南雲系東移，台灣上空水氣多，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨。

下周四水氣減少，迎風面地區在東北風影響下有局部短暫雨，下周五水氣更少，風向轉為偏東南風，宜花東有零星短暫雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度部分，林定宜說明，下周一之前白天溫度逐日回升，不過北台灣氣溫仍較低，今天高溫約20度，明天可能回升至21度到22度，下周一轉南南東風，溫度上升至24度左右。

林定宜分析，下周二到下周三由於北方冷空氣再度南下，冷空氣強度接近冷氣團等級，加上雲多降雨，溫度會再度下降，北部、東北部降幅大，低溫將降至14到15度，下周四到下周五冷空氣強度減弱後溫度回升。

此外，林定宜指出，今天和周日因為中層水氣較多，3000公尺以上高山有零星飄雪機會，下周二、下周三鋒面通過加上華南雲系東移，中層雲系厚實，3000公尺以上高山仍可能有降雪機會。