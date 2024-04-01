「奧客程度有多高」看你穿鞋就知道　空姐曝這款式最難搞

▲空服員雪兒表示，她能夠依據乘客穿著鞋子，推測此人個性。（圖／翻攝TikTok@cherdallas，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國空服員雪兒（Cheryl Killough）分享，她能夠根據乘客的「鞋子」，判斷此人的性格與行為，其中又以「毛茸茸女性拖鞋」的主人最難搞，觀察結果引發網友熱議。

雪兒在TikTok發布一系列影片表示，穿New Balance運動鞋的乘客「可能8年沒飛了，卻是我這輩子遇過最可愛的人。」洞洞鞋的主人「在這趟航班前沒有洗澡，運動褲上可能有至少1個污漬。」

穿雪靴表示「搭飛機時可能非常友善」，但如果穿的是毛茸茸女性拖鞋，「我希望我們今天過得愉快」，暗示穿這種鞋的乘客往往很難搞。

如果乘客穿Timberland，「萬一我們在飛機上發生緊急狀況，我會立刻找到這個人，因為他絕對能夠做些粗活。」如果有人搭飛機穿Hoka運動鞋，「飛機上出現醫療狀況，我也會馬上找這個人，因為他很可能是護士。」

穿登山鞋的乘客往往「知道我們坐的是哪種飛機、目前飛越哪座城市、降落在哪個登機口，而且會提前三小時到機場。」她也坦言不信任穿高筒Nike喬丹鞋（Jordans）的人，「他們登機時非常友善，但只要誤點或事情沒照他們意願進行，就會變成我見過最討厭、最沒禮貌的人。」

許多網友紛紛贊同雪兒的細微觀察，但也有人認為，選擇穿一雙鞋的原因很多，這些都只是刻板印象罷了。