空服員最討厭乘客「1行為」　讓登機程序大亂

▲國外一名空服員分享，乘客最令人討厭的行為之一就是「亂換座位」。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多人在搭乘飛機時，若遇到航班未客滿，就會詢問空服員能否換到其他座位，但國外一名空服員在TikTok分享，乘客最令人討厭的行為之一就是「亂換座位」，有些人甚至會在登機尚未結束時，未經同意就換到空座位，導致登機程序大亂。

根據《紐約郵報》報導，美國空服員德斯泰妮（Destanie Armstrong）在TikTok分享某次的航班經驗，當時有一對母女上機後就詢問航班是否客滿，因為她們想換到另一排座位；德斯泰妮回應，這次的航班全數滿位，有部分空位的原因是登機時間還沒結束。

德斯泰妮解釋，由於航班之間的時間接得很緊，所以部分旅客為了轉機，可能會比較晚上機，所以請這對母女再稍等一會。沒想到這對母女無視她的回應，直接換到了空座位，讓後來上機的乘客相當錯愕，甚至有人效仿，導致之後的登機程序大亂，另一名空服員則氣得廣播告知乘客，「請坐在自己的位子上，直到登機結束。」

這段影片也立刻引發網友議論，表示無法理解這種奧客行為，「為什麼就是不按照指示去做呢？」、「到底有誰會不聽空服員的話？」、「我前幾天搭的航班上（空服員）也廣播了類似的話，我滿腦子都想著，到底誰會亂換座位？」