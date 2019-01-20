褲脫一半狂喊：深一點！200kg禿頭噁男光下體逼擦屁　空姐崩潰「還聞得到屎味」

▲禿頭噁男要求空姐幫擦屁股 。（圖／網友提供）

網搜小組／綜合報導

空服員真的有許多不為人知的辛苦面！有網友截圖向《ETtoday新聞雲》爆料一位空姐遇到的辛酸故事，日前她載到一位目測200公斤的禿頭白人，對方沒有自己行動的能力，只能用輪椅代步。起飛之後，禿頭男表示因為他右手剛開完刀無法施力，要求機組人員輔助他上廁所；另外，他還說自己之前都是上「商務艙」空間較大的廁所，基於人道考量，原PO只好答應他，沒想到男子竟提出更過分的要求。

「沒想到竟然是惡夢的開始」，原PO表示，第一段餐之後，男子表示要上廁所，他進去之後馬上就呼叫組員進去「幫他拉內褲」，「他坐在馬桶上，雙腿打開，生殖器就攤在我眼前，我拿毯子蓋著，告訴他我沒辦法也不方便進去幫他拉內褲。」但是該男卻強硬表示「我褲子脫一半要怎麼上？你剛才答應要幫我的！」原PO表示，最後她只好勉為其難帶著手套幫他脫，但隨後對方又說廁所門要開著，「不然我沒法呼吸」。

原PO表示，由於是商務艙，基於禮貌他們還是關上了門等待。但隨後噁男竟然要組員幫他「擦屁股」，讓她再次崩潰向對方表示，「現場沒有男性空服員，真的幫不上忙。」但對方沒有讓步，反而大聲咆哮說「你剛才答應我的！」不過原PO表示自己從未答應過「擦屁股的要求」。

▼200kg噁男。（圖／網友提供）

男子強硬表示，沒有人幫忙擦屁股，「難道要讓我留在廁所嗎？」原PO說，最後是CP（座艙長）戴了三層手套幫他擦，「他發出呻吟⋯⋯然後一直說umm..deeper deeper （深一點），此刻的我扶著他站起來，和cp在廁所裡經歷了這一切。他還一直質疑cp沒幫他擦乾淨。」

原PO表示，事後她幫禿頭男穿褲子後在廁所吐了，「我吐了，我哭了，我不知道會有這麼一天，我會這麼想一秒離職，我會這麼覺得自己被深深羞辱...」，「有肩膀的CP姐決定幫我寫報告，裡面提到此客人的行為已讓我身心受創，並且安慰我，我那時幾乎泛淚的和學姊說，學姊我真的很抱歉，擦屁股這件事我真的做不到...我真的不想再跟這個人有任何接觸。」

原PO表示，男子下機後被詢問上廁所需不要不要協助時，竟然表示「不需要」，讓她再度受創。事後輪休，這個陰影仍然揮之不去，「我彷彿還能聞到他的屎味....我覺得我自己好髒，我只想離開，我永遠都不想再看到這個人了。」她也呼籲公司保護自己的組員，「這種人不要讓他單獨上機，或者2019年招募男性組員，或者根本拒載這種一上機就失能不能自理，還把組員當下等人使喚的人...」。

《ETtoday新聞雲》已致電航空公司，目前正在取得回應。