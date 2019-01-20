噁男下機「突然可自理」　網轟「根本羞辱台籍空姐」：外籍航空誰鳥他

▲羞辱空姐噁男。（圖／網友提供）

網搜小組／綜合報導

一位台籍空服員今日爆出被男乘客要求「脫褲子、擦屁股」，讓她身心受創，已經造成很大的陰影。對此桃園市空服員職業工會也表示，該男已經不是首次提出誇張要求，顯示出「國籍航空公司對空服員的保護不足，和制度性的預防措施有所欠缺」。網友們也表示，男子根本就是在羞辱台籍空姐，「若是坐外籍航空，誰還會鳥他」。

一名身障白人男性19日搭乘國籍航空飛機，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，當趟空服員基於人道考量也協助其進入廁所。結果該名身障白人男性竟再要求空服員幫忙脫褲子，甚至出現裸露生殖器、要空服員擦拭其糞便等無理行為，事後下機卻向地勤人員表示「無需協助上廁所」，等同於性騷擾的行為已造成該名空姐嚴重的心理傷害。

對此，桃園市空服員職業工會副理事長周聖凱表示，事情曝光後，有其他會員也紛紛爆料「曾經載過該名身障白人」，同樣遇到他提出不合理要求，代表這次事件並非單一個案，只是情節嚴重程度不一。

周聖凱說，航空公司雖然有制定相關拒載措施，但往往實際遇到時卻很難真的拒載，但這都再再顯示國籍航空公司對空服員的保護不足，和制度性的預防措施有所欠缺，已經到了迫切需要改進的時刻。工會表示，該名空服員目前狀況不太穩定，但也將在21日下午2時出面，統一對外進行說明。

▲男子已非首次提出無理要求。（圖／網友提供）

報導一出，網友們的憤怒值都升到最高，不少人表示男子「傷害台灣服務業以客為尊的文化」，「坐加拿大航空試試...他應該不敢也沒機會這樣要求」、「在外國他就會被丟下飛機」、「航空公司自己要硬起來啊，最好外國的航空公司遇到這種情況還會乖乖照做。下飛機後直接航警來逮捕了吧！」、「這不是空姐的工作」。

其他人則說，「這算是性騷擾吧」、「把服務人員的尊嚴這樣踐踏，到底還是不是人啊～」、「所以他平常在家不拉屎？」、「沒辦法自理就請看護啊」。