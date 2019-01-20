　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 200kg噁男 。（圖／網友提供）

▲200kg噁男。（圖／網友提供）

政治中心／綜合報導

台灣空服員遭到一名200公斤的禿頭白人不合理的要求，惹得她崩潰萌生離職念頭，整起事件在網路掀起熱烈討論。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷20日在臉書發文力挺空姐，霸氣喊話，「任何想欺負勞工的奧客，都請出入境管理局列為拒絕往來戶！」

這位空服員表示，日前她載到一位目測200公斤的禿頭白人，對方沒有自己行動的能力，只能用輪椅代步，起飛之後，禿頭男表示因為他右手剛開完刀無法施力，要求機組人員輔助他上廁所；另外，他還說自己之前都是上「商務艙」空間較大的廁所，基於人道考量，只好答應他。

▲▼ 空姐幫禿頭噁男擦屁股 。（圖／網友提供）

▲空姐幫禿頭噁男擦屁股。（圖／網友提供）

沒想到男子上完廁所後，竟要求空服員幫忙擦屁股，甚至還發出呻吟「umm..deeper deeper （深一點）」，讓她覺得非常不舒服，更誇張的是，男子下飛機後，被詢問上廁所需不需要協助時，竟然表示「不需要」，讓她再度受創。

▲▼ 噁男要求空服員幫擦屁股 。（圖／網友提供）

▲噁男要求空服員幫擦屁股。（圖／網友提供）

對此，桃園市空服員職業工會副理事長周聖凱表示，該名國籍空服員是工會會員，在事情曝光後，有其他會員也紛紛爆料「曾經載過該名身障白人」，同樣遇到他提出不合理要求，代表這次事件並非單一個案，只是情節嚴重程度不一，工會表示，該名空服員目前狀況不太穩定，但也將在21日下午2時出面，統一對外進行說明。

洪孟楷在臉書砲轟，「我們國家不歡迎這樣不把人當人看的觀光客！」把台灣人的善意當應該，把服務業的專業當隨便，那麼就請永遠別再來，會對待空姐用這樣態度，那在台灣也會繼續用這樣的嘴臉對待台灣人！並要求出入境管理局列旅客黑名單，往後不歡迎這樣的人來台灣！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空　宣布「開放退票」
余苑綺婚宴開深V辣翻！李亞萍余祥銓「這件事」爭執　她囧：別吵
穿比基尼攻頂！正妹登山客跌落20米山谷求救　警消救援中

關鍵字：空服員,洪孟楷,奧客

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

盧秀燕出席里守望相助隊誓師　盼讓市民安心過好年

「抱小孩我也沒問題」　蔡英文抱出生40天嬰兒：比蔡阿才乖

國民黨擬辦總統初選辯論　民進黨曾辦3次！卓榮泰：有前例可循

蘇貞昌臉書PO文「海綿哥」主導　讓人印象深刻影片有2大要訣　

國民黨總統人選6月前出爐　初選規則由參選人協調

蘇嘉全到場看台灣女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

賴清德、蘇貞昌站台何志偉　柯文哲助選陳思宇：候選人條件最重要

陳佩琪發臉書...柯文哲：佩琪寫的話我都不敢評論

韓國瑜避跟柯P直球對決？柯文哲笑：我跟他還不錯啦

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

盧秀燕出席里守望相助隊誓師　盼讓市民安心過好年

「抱小孩我也沒問題」　蔡英文抱出生40天嬰兒：比蔡阿才乖

國民黨擬辦總統初選辯論　民進黨曾辦3次！卓榮泰：有前例可循

蘇貞昌臉書PO文「海綿哥」主導　讓人印象深刻影片有2大要訣　

國民黨總統人選6月前出爐　初選規則由參選人協調

蘇嘉全到場看台灣女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

賴清德、蘇貞昌站台何志偉　柯文哲助選陳思宇：候選人條件最重要

陳佩琪發臉書...柯文哲：佩琪寫的話我都不敢評論

韓國瑜避跟柯P直球對決？柯文哲笑：我跟他還不錯啦

女生嘿咻後私密處有血尿！　小心蜜月膀胱炎找上門

日職／宋家豪20日返日備戰新球季　力拚開季一軍　

照顧悲劇報導7年增10倍！　除高齡化外還有「這些原因」

澳職／2台將進季後賽！羅嘉仁、林克謙冠軍戰才會碰頭

影／湖南科技學院撈出「2千斤魚」請師生吃　學生：像家的味道

億萬富豪強勢問鼎白宮？華郵：星巴克前董事考慮加入總統角逐戰

TTstyle原創1號店開幕　台東縣長饒慶鈴邀請鄉體驗

北京世園會倒數百日！　中國館採「如意」造型全園啟用5G

扶拉格／這些水果汪汪絕對不能吃！　吞下肚會出大事啊

《SKY CASTLE》收視超越《鬼怪》！繁體中文版台灣要播了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

2000萬貨賣出去了　韓國瑜曝..

育幼院童「想要有家」　韓國瑜心..

韓國瑜崛起　柯P評「某潮流」搶..

余天嫁女兒席開110桌　蔡英文..

出戰最綠選區　謝龍介：2020..

韓國瑜渴望林濁水「一句讚美」　

圖／神力女超人許淑華推個人月曆

險勝3千票　柯文哲：差點把自己..

入北市府3天走人　韓國瑜：我很..

吳敦義：韓國瑜空軍、陸軍都我安..

馬英九當「一日店員」　粉絲認出

2020與民進黨合作？柯P：他..

許淑華推月曆　逆天長腿連宅神都..

大陸雙航母將在台海域訓練　恐對..

更多熱門

相關新聞

噁男下機突然可自理！網轟：羞辱台空姐

一位台籍空服員今日爆出被男乘客要求「脫褲子、擦屁股」，讓她身心受創，已經造成很大的陰影。對此桃園市空服員職業工會也表示，該男已經不是首次提出誇張要求，顯示出「國籍航空公司對空服員的保護不足，和制度性的預防措施有所欠缺」。網友們也表示，男子根本就是在羞辱台籍空姐，「若是坐外籍航空，誰還會理他」。

空服遭奧客逼擦屁股　工會：不是個案

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

黨產會又遭法院打臉　國民黨酸：無法自圓其說

空服員藏毒被逮　越南集團獲利4億元

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面