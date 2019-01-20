禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

▲200kg噁男。（圖／網友提供）

政治中心／綜合報導

台灣空服員遭到一名200公斤的禿頭白人不合理的要求，惹得她崩潰萌生離職念頭，整起事件在網路掀起熱烈討論。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷20日在臉書發文力挺空姐，霸氣喊話，「任何想欺負勞工的奧客，都請出入境管理局列為拒絕往來戶！」

這位空服員表示，日前她載到一位目測200公斤的禿頭白人，對方沒有自己行動的能力，只能用輪椅代步，起飛之後，禿頭男表示因為他右手剛開完刀無法施力，要求機組人員輔助他上廁所；另外，他還說自己之前都是上「商務艙」空間較大的廁所，基於人道考量，只好答應他。

▲空姐幫禿頭噁男擦屁股。（圖／網友提供）

沒想到男子上完廁所後，竟要求空服員幫忙擦屁股，甚至還發出呻吟「umm..deeper deeper （深一點）」，讓她覺得非常不舒服，更誇張的是，男子下飛機後，被詢問上廁所需不需要協助時，竟然表示「不需要」，讓她再度受創。

▲噁男要求空服員幫擦屁股。（圖／網友提供）

對此，桃園市空服員職業工會副理事長周聖凱表示，該名國籍空服員是工會會員，在事情曝光後，有其他會員也紛紛爆料「曾經載過該名身障白人」，同樣遇到他提出不合理要求，代表這次事件並非單一個案，只是情節嚴重程度不一，工會表示，該名空服員目前狀況不太穩定，但也將在21日下午2時出面，統一對外進行說明。

洪孟楷在臉書砲轟，「我們國家不歡迎這樣不把人當人看的觀光客！」把台灣人的善意當應該，把服務業的專業當隨便，那麼就請永遠別再來，會對待空姐用這樣態度，那在台灣也會繼續用這樣的嘴臉對待台灣人！並要求出入境管理局列旅客黑名單，往後不歡迎這樣的人來台灣！