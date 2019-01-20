高雄大一生有「3顆睪丸」：可保留嗎？　女醫照超音波：裝水的假丸子

▲大一男看診後有點失望問張美玉，「那我可以保留不處理嗎」？（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／台北報導

「原本以為自己將是superman，哪知是偽superman…」高雄市一名大一男學生看診時表示自己有「三顆睪丸」，「那我可以保留不處理」？對此，收治個案的泌尿科權威醫師張美玉今天（20日）接受《ETtoday新聞雲》訪問，這是所謂的「陰囊水腫」，並提到大一男後來的選擇。

台灣首位女泌尿科醫師、小港高美泌尿科診所院長張美玉在「小港高美泌尿科診所」臉書粉絲團發文，還原當時男大生看診的過程，以下全文已獲授權：

1080114 我有三顆睪丸

一個長得英俊的大男孩走進診間，我以我兒子「漢斯」為版本猜測他的年紀，「你念大三？」，「我剛念大一」，哇！現在的孩子真是落落大方，一個人自己來看病，不慌不忙。你怎麼了？

請問醫師一個男人應該有幾顆睪丸﹖

這句話一出口讓我有一點失望，是生物智商不高 ﹖還是另有他因？

過去有一個笑話是一個兒子在外跟同學炫耀他們家的男生都有三個睪丸，

他同學聽了很不服氣，因為他只有兩個，

回家便問了他爸爸：爸爸你有幾個睪丸？

爸爸往他的頭打下去，笨孩子連這個都不知道，

當然一個男人只有一個睪丸。﹙因為他爸爸是隱睪症）

▼大一男問張美玉，「為什麼從去年開完疝氣以後，我右邊陰囊又慢慢長出來一個睪丸？」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

我告訴這個大男孩當然只有兩個。張醫師那我為什麼從去年開完疝氣以後，我右邊陰囊又慢慢長出來一個睪丸？睪丸會再長出來？

讓我看一眼吧！我一瞧還真有三個睪丸的形狀，其中必有一個是偽裝的。

我拿起陰囊超音波往這三個小丸子一照，其中一個是裝水的假丸子，男孩大失所望，

原本以為自己將是superman，哪知是偽superman。

男孩不放棄地問著，那我為什麼多長一個裝水的丸子？

我解釋應該是術後小復發或是組織受到剝離而形成的組織液堆積，醫療上稱為「陰囊水腫」，

男孩有點失望，那我可以保留不處理？只要不妨害你的工作或日常生活當然是可以保留的，

但如果變成大丸子可能還是處理掉比較好，以免造成擠壓或影響睪丸功能。

我兒「漢斯」聽完後立刻往自己的褲檔摸了摸，「老媽，我只有兩顆到底正不正常？」

你去摸摸你老爸老獎的吧！他會告訴你答案。

記者詢問，那名男大生後來有「處理」嗎？張美玉今受訪時表示，病人要等過完年才處理，處理方法就是動手術將裝水的「假丸子」拿掉。

▼每位男性只有兩顆睪丸。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）