韓國瑜銷售首批農產「到貨」　平潭－高雄直航具三大優勢

▲台北快輪高速滾裝貨船的船速快，對運送農產有時間優勢。（圖／華岡集團提供）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜實現「貨出去、人進來，高雄發大財」的口號，首批平潭－高雄首航貨運已在20日上午10時30分，順利抵達平潭港。據平潭綜合實驗區相關部門負責人指出，這條航線具有「成本低」、「時間短」、「通關快速」三大優勢，為今後高雄經平潭連接大陸市場，以及構建「海鐵聯運物流通道」具有重大意義。

▲首批平潭－高雄首航貨運已在20日上午10時30分，順利抵達平潭港。（圖／華岡集團提供）

平潭－高雄首航於1月19日下午從高雄港啟航，20日早上到達平潭港。高雄市新任市長韓國瑜出席高雄港啟航儀式時指出，這為高雄通往大陸開辟了一條貨運直航的便捷通道。本次首航共有7家平潭商貿企業采購高雄水果、蔬菜、冰鮮凍品、果汁、液晶面板共87櫃、700余噸貨品，貨物總價值超過1500萬元（人民幣，下同）。

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▲華岡集團副董事長聶棟仁。（圖／華岡集團提供）

據平潭綜合實驗區相關部門負責人指出，這條航線開通，是為落實大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，演講提及的重要政策。利用現有台北快輪的運力，在週末時間繞經台灣高雄港，將台灣南部的冰鮮水果等農漁產品通過平潭口岸引進大陸。

除了配合經濟政策，「平潭－高雄直航」還具備三大優勢；首先是「成本低」，由於水果冰鮮等農漁產品，經平潭口岸銷往福州及長三角地區大市場物流成本較低；第二是「時間短」，由於台北快輪高速滾裝貨船的船速，是一般貨運船的2.5倍，在高雄－平潭航線上的時間約半天，對運輸生鮮農漁產品具有較大優勢；最後是「通關快速」，因平潭海關在水果和冰鮮產品上的通關時間約3小時，效率是全國前幾名，對於進出口貨運有巨大優勢。

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▲高雄農漁產品20日抵達平潭。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

新航線航距178海里，航程約9小時，開通後，能串聯高雄與平潭，並通過高速高鐵連接大陸市場；以及平潭經高雄對接東南亞國家，可構建出「海鐵聯運物流通道」意義重大。

目前平潭綜合實驗區現有的「航運物流及台灣水果冰鮮進口獎補政策」，對平潭港區運營的港澳台及國際集裝箱班輪航線／貨運滾裝航線，會按照載重噸不同，每航次分別給予1萬至10萬元補助；以直航從平潭口岸進口台灣水果每噸補助800元，小三通每噸1000元；對從平潭口岸進境台灣鮮活類和冰鮮類水產品每1美元分別給予0.5元和0.25元獎勵，比福建省內其他城市還優惠。

新航線開通後，平潭綜合實驗區將根據市場需求逐步實現常態化運營，並加快台灣農漁產品免稅交易市場規劃建設，完善各種配套設施，優化營商環境，進一步發揮平潭作為閩台合作交流窗口和國家對外開放窗口的重要作用。

▼平潭－高雄首航儀式現場。（圖／華岡集團提供）