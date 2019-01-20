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獨／網紅級「暴衝局長」自爆桃花　潘恆旭：我在戀愛ing

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▲高雄市觀光局長潘恆旭爆料「戀愛ing」 。（圖／記者吳奕靖翻攝臉書）

▲高雄市觀光局長潘恆旭爆料「戀愛ing」 。（圖／記者吳奕靖翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局長潘恆旭參加網路廣播電台節目時，不但在節目當中自嘲是網紅級「暴衝局長」以外，還自爆料近期有桃花，目前正在戀愛ing中，讓主持人急著追問對象是誰，潘恆旭說：「我現在正在跟高雄市熱戀中，所以才能夠這麼早起、這麼晚睡覺，就是在戀愛中所以不用鬧鐘就自然會醒」。

潘恆旭出生於屏東，國高中時期來到高雄市唸書，但是對高雄的這份愛，讓他從日據時代的高雄就能夠掌握，像是高雄旗津原來是個半島、後來因為過港隧道為了要蓋港口，才會變成離島的，還有小港機場原來是個軍用機場，是之前日據時代為了太平洋戰爭起將所蓋設的，所以機場設計都不一樣並非是南北向。

▲高雄市觀光局長潘恆旭爆料「戀愛ing」 。（圖／記者吳奕靖翻攝臉書）

▲高雄市觀光局長潘恆旭爆料「戀愛ing」 。（圖／記者吳奕靖翻攝臉書）

對於潘恆旭來說，高雄市就像是自己的成長史，小時候也常跟父母來到高雄看秀，像是藍寶石大歌廳、西海岸等等歷史都能夠如數家珍，不同過往在政治人物擔任操盤手，這次跳到前舞台，出任高雄市政府觀光局長，就是對高雄市的一份愛以及回饋。

在節目當中潘恆旭也朗誦了一首《希望》，朗讀結束之後，潘恆旭也稱讚這首詩的作者，現任港都電台副董孫吳的作品，裡頭不但是藏頭詩，更有深藏了韓國瑜陣營一路走來的心境；他也透露自己生日跟《哈利波特》主角一樣，所以他將「用創意展現魔法，用執行力改變高雄」，為他所熱戀中的高雄市「全力以赴」，幫助高雄市民能夠賺錢。

《希望》全文
******************************************
潘朶拉的盒子雖然打開了
恆久不釋出的希望却被鎖住
旭光般燦爛的日子還是可以期待的
讚頌春天的聲音依然會被傳播着
這紅塵裡雖紛紛擾擾不少
但胸懷中仍有東風降臨的期盼
縱使往日坎坷歲月的氛圍仍在
但仰首看雲絮飄過
青天白日宛然存在
滿地杜鵑開始嫣紅
春雨滋潤了萬物
新的生機
醞釀在可預期的時光裡
陰霾終將掃除
還我一個清平世界

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關鍵字：潘恆旭,高雄,戀愛,暴衝,觀光

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