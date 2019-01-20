高中屁孩「頭戴挺川普帽」圍剿原住民　高喊要蓋牆惹哭他

▲原住民被一群高中生包圍。（圖／翻攝自IG／ka_ya11）



記者丁維瑀／綜合報導

美國華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）18日發生一起衝突，當時有高中生戴著「讓美國再次偉大」的帽子，與年老的原住民菲力普斯（Nathan Phillips）對峙，其他青年則高喊「築牆」、「川普2020」，帶有明顯歧視意味。菲力普斯事後談到圍牆時流下淚水，校區則發布道歉聲明。

CNN報導，影片中可見，年輕的白人高中生直接面對菲力普斯，他不發一語，持續面露微笑，頭上則是戴著代表力挺總統川普的紅色帽子，其他青年紛紛鼓譟要蓋邊境圍牆，可以聽到嘲笑聲。當時菲力普斯被一群人包圍，他只好不斷打著鼓並唱歌。

拍攝影片的學生塔塔諾（Kaya Taitano）說，她當時參加遊行，一群青少年高歌要蓋牆，興奮喊叫川普連任2020總統大選，接下來與另一群非裔美國人發生爭執。內布拉斯加的奧馬哈部落（Omaha tribe）長老菲力普斯見狀後，則立刻出面緩頰。

然而，這群學生雖然沒有動手，卻與菲力普斯持續僵持，一名高中生始終在微笑，其他人則嘲諷原住民的行為。塔塔諾表示，她在現場感到非常不安全，不知道學生會有什麼舉動。

菲力普斯曾參與越戰，於1972到1976年服役，他是原住民青年聯盟的前主任，會在阿靈頓國家公墓舉行年度儀式，紀念美國的原住民老兵。他受訪時說，「我很害怕，我替年輕的朋友擔心，我不想對任何人造成傷害。」

回想當天的情況，菲力普斯表示他其實不喜歡仇恨，甚至不會說這個詞，但現在卻到處充滿仇恨，就像一場風暴，「年輕人在做的事是阻止我離開，我想走開，我也在想該如何脫離。」

隨後，一名成人來到現場，把這些青少年都帶走，紛爭才終於結束。據了解，這群學生來自肯塔基州北部的天主教高中，原本參與另一場遊行；校區發言人基納（Laura Keener）透過聲明譴責學生，將進行調查，也對菲力普斯致歉。

來自關島的塔塔諾說，她一直以來都被教導要敬重長輩，看到菲力普斯的處境，她相當心痛。