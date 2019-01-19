給我世界最猛的防禦能力！川普宣示建立「太空飛彈防禦系統」

▲2019年1月17日，美國總統川普宣示將建立「太空飛彈防禦系統」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普日前在五角大廈發表演說，宣布新的飛彈防禦系統，其中最引人注目的就是將在太空部署的飛彈感測器，才可以「在任何地方、任何時間都能偵測及摧毀任何想射向美國的飛彈。」還提到可能研發在太空部署飛彈攔截器（擊殺載具）的可能性，不免讓人想到冷戰時期雷根總統的「星戰計畫」。

據《今日美國》報導，川普在17日的演說中強調，「美國目前正面臨的威脅日新月異，所我們必須擁有可以防禦世界、無可匹敵的能力。」雖然沒有點出放話對象，但這套「太空飛彈防禦系統」（space-based missile defense）顯然就是在針對中國與俄羅斯的洲際彈道飛彈（ICBM），以及近來年飛彈軍備更新快速的北韓與死對頭伊朗。

▲美國的導彈防禦。（圖／達志影像／美聯社）

分析家直指，若美國後續有大動作，很可能觸發新一輪「矛盾大對決」軍備競賽，中國與俄羅斯都會競相研發能夠穿透美國新型系統的飛彈。美國前國防部長裴利（William Perry）接受《時代雜誌》採訪時就表示，「攻擊方有一項優勢，建立後來居上的軍備比較容易、比較便宜。因此我們得到的不是更高的安全，而是一場昂貴的軍備競賽。」

五角大廈當天發布的新聞稿中提到，俄羅斯與中國搭載的超高音速滑翔機時速超越5馬赫（Mach 5，5倍音速），北韓的「火星─13型」（Hwasong-13）與「火星─14型」（Hwasong-14）ICBM足以威脅美國本土；伊朗在太空計畫的進展，將加快其獲取ICBM時程，因此為了更保護美國，部署太空飛彈防禦科技勢在必行。

美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）說，美國要保持戰力領先，太空絕對是關鍵，部分經費會編入2020年軍事預算，系統可能在2020年晚期開始運作。

然而並非所有人都贊同這項計畫，在太空部署飛彈攔截器形同把太空「軍事化」，就像雷根（Ronald Reagan）總統1983年的「星戰計畫」（Star Wars）的翻版。眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）已表明反對立場，參議院外交委員會民主黨成員馬基（Edward Markey）也痛批計畫「又貴又沒用，30多年前就已被放棄了。」