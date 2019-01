最尷尬替補！畢斯利穿錯球褲場邊熱身　驚訝拉開褲頭檢查

▲畢斯利(Michael Beasley)準備替補上場才發現自己忘記穿球褲。(圖/CFP)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

洛杉磯湖人今(18日)作客奧克拉荷馬雷霆,陣中面臨傷兵潮,一哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)同樣沒有隨隊,讓季出較少上場機會的畢斯利(Michael Beasley)獲得較多時間,同時卻不小心鬧出笑話,場邊熱身時居然忘記換上球褲,拉褲頭確認、慌亂跑回休息室換裝的模樣,被轉播LIVE給全球觀眾。

據《ESPN》報導,比賽進行到第一節中段,畢斯利在場邊熱身準備被替換上場,邊脫熱身衣邊交給工作人員時,卻發現越脫越不妙,客場湖人明明是著黃色球衣,「黃黑配」的他格外引人注目,原來下半身穿成熱身的黑色短褲了。

不過畢斯利起初似乎沒發現自己的與眾不同,直到隊友善意提醒後,才趕緊把褲頭拉開,確定裡面真的沒有比賽球褲,立刻驚慌失措的跑回休息室換裝,尷尬的過程被現場轉播單位以LIVE的方式放送全球。

▼看到這糗翻天的一幕,網友開啟嘲諷模式,包含拿出去年冠軍賽LBJ經典動作做合成圖。

LeBron at the Trade Deadline: pic.twitter.com/euvoEKj0Pr

換回正常比賽球褲之後,畢斯利在第一節剩下2分56秒時頂替「球哥」博爾(Lonzo Ball)上場,轉播單位也惡作劇般的在一次雷霆的罰球時間,刻意特寫穿著黃色球褲的畢斯利,配上主播旁白,指出他此次鬧出的忘記穿球褲事件,直接預約了新一期的《俠客傻球》。

▼上次摸到別人膝蓋。

Still maybe my favorite NBA moment ever. pic.twitter.com/1bpMq9AflN