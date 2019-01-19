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慈濟學子賀歲展才藝　高鐵台南站贈春聯

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▲慈濟中小學的同學特別到高鐵台南站發送賀歲春聯，提前向旅客拜年，同時弦樂團及手語小天使，也在車站大廳秀出活力、展現才藝。（圖／記者林悅翻攝）

▲慈濟中小學的同學特別到高鐵台南站發送賀歲春聯，提前向旅客拜年，同時弦樂團及手語小天使，也在車站大廳秀出活力、展現才藝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆新年即將到來，搭乘高鐵也有機會拿到有溫度的喜氣春聯！慈濟中小學的同學到高鐵台南站發送賀歲春聯，提前向旅客拜年，該校弦樂團及手語小天使，也在車站大廳秀出活力展現才藝，希望在歡樂農曆春節前夕，用音樂向所有旅客表達祝福，美妙歌聲和演奏，溫暖旅客心情，大家用熱情掌聲感謝學子快閃表演。

慈濟中小學這群可愛的學子們，也藉由這次表演宣導「1日5善」─素食、省水、省電、不用環保碗筷、改變交通方式的健康理念，希望旅客們共同響應少肉食、少暖化，可創造環境、人類和動物三贏的結果，以實際行動為保護地球盡一份心力。另外，現場發送的喜氣春聯，也吸引來往旅客紛紛索取，並爭相合影，高鐵台南站也因為這群慈濟小天使的出現，充滿了熱鬧歡樂的氣氛。

慈濟中小學校長張經昆表示，感謝高鐵台南站提供「藝起來高鐵」的演出機會與表演空間，讓同學積極參與、展現自信。此次活動邀約全校師生、家長藉由送春聯宣傳有品德、無塑膠的生活模式，希望能改變冷漠的社會風氣。此外，藉由表演也可與高鐵旅客們結好緣，引導學生走出校園，讓旅客們多了解台南慈濟中學，也可以使同學能學習如何應對，達到敦親睦鄰之效益，更希望藉由即將來臨的農曆春節，透過拜年方式，將「淨化人心、祥和社會、天下無災」的3願，傳送到社會每個角落。

高鐵台南站顏宏穎站長表示，追求真善美的慈濟同學今日的活動將藝術與生活無縫接軌，也為旅客匆忙的行程中，帶來祝福與感動。如同台灣高鐵自2007年通車營運至今，秉持追求真善美的精神，致力提供最環保、節能及舒適的綠色運具服務，春節連續假期將近，高鐵提供非常多班次列車為旅客服務，無論是返鄉探親或是走春旅行，節能減碳，就從搭乘高鐵開始！

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