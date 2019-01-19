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嘉義市「豬事雞祥集春聯」　讓雞肉飯吃出健康　

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▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市「豬事雞祥集春聯」活動，讓民眾吃出營養健康還可以拿到精美春聯 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市市長黃敏惠19日於東區社區營養推廣中心親自主持「豬事雞祥集春聯」活動起跑記者會，搭配春節喜氣，即日起至2月18日前至嘉義市14家經衛生局營養輔導雞肉飯店家，點雞肉飯健康套餐就送「豬你健康」我的餐盤春聯，分享張貼春聯照片到嘉市A健康FB粉絲團，還加碼抽獎，歡迎大家來嘉過年一起來玩「豬事雞祥集春聯」，拚經濟賺健康。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

黃敏惠表示，感謝嘉義市火雞肉飯協會業者在生意興隆之餘，也為市民健康著想，配合衛生局及營養師推廣雞肉飯營養健康餐，共同攜手營造社區營養的支持性環境，祝大家健康平安，收穫滿滿。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

「豬事雞祥集春聯」活動中推出的雞肉飯健康餐，是由營養師巧手搭配，以不改變原有美味，推出「少油、高纖、適量蛋白質的健康組合餐」，讓民眾吃的吮指回味同時營養又均衡，不僅如此，還加碼為火雞肉飯添加年味，點餐獨家贈送「豬你健康」春聯，共有6款可愛造型，每一款春聯都有營養口訣，消費者只要將張貼的春聯照片上傳到傳嘉市A健康FB粉絲團，留言我的餐盤營養口訣(每天早晚1杯奶、每餐水果一個拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙)任一句，標記2位好友，加碼抽獎贈送「實用料理剪」。

詳細活動辦法可至嘉義市政府衛生局網站或嘉市A健康粉絲專頁查詢。

一、春聯發送日期：01/19 ~02/18 (依據店家春聯數量調整發送期程)
點指定健康組合餐，即隨機贈送營養小豬春聯(共有6種可愛圖樣)，數量有限，送完為止。

二、分享春聯照片加碼贈活動日期：01/19~02/18
上傳張貼營養春聯照片至嘉市A健康粉絲專頁，留言回答春聯上之營養口訣 (每天早晚1杯奶、每餐水果一個拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙) 並標記2位朋友，有機會抽中廚房好幫手“實用料理剪”，預計2月19日元宵節當天進行抽獎。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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關鍵字：黃敏惠,豬事雞祥集春聯,雞肉飯,春聯,嘉義市火雞肉飯協會

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