金豬報喜迎新年　新竹市稅務局送客製化春聯

▲「2019新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請多位書法家現場揮毫。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為迎接農曆春節的到來，新竹市稅務局訂於1月24日上午10時至下午4時，於1樓大廳舉辦「2019新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請多位書法家現場揮毫，歡迎市民朋友當天來現場欣賞書法家現場揮毫的神韻，除可取得客製化的春聯及豬年紅包袋等外，現場安排捐發票送好禮活動。

稅務局長范春鑾表示，書法是中國傳統的藝術，春節更是國人最重視的節慶活動，為迎接豬年來臨，特邀請張雙土師生等12人，現場揮毫豬年特色春聯，免費贈送民眾，民眾也可訂製心目中想要的春聯。已有許多民眾來電詢問，都非常期待送春聯活動。

活動現場並提供租稅新知及廉政訊息等，另外，稅務局今年還特別製作了喜氣又精緻的紅包袋以及眾多的精美好禮，民眾只要現場利用載具(含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等)捐贈2018年11-12月或2019年1月雲端發票2張至28張，或紙本統一發票3張、15張，即可獲得宣導品1份（每張發票金額10元以上）。另現場申辦手機條碼，即贈送不同價值宣導品1份。募得發票將全數捐贈給慈善公益團體，希望鼓勵民眾在歡度年節時，也能發揮愛心寒冬送暖。

此外，即日起至3月28日於稅務局地下2樓藝文走廊，展出由張雙土老師帶領之「書心·舒心」集福書社書法展，共展出約50件作品，集結了書社師生近一年內的作品，包含行、草、篆、隸、楷各書體，有各種風格及趣味，充分展現中國文字的多元樣貌與韻味，歡迎愛好藝文的民眾前往觀賞。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉210或0800-000321轉2、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。