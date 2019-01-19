賀歲首檔《寒單》台東首映　黃朝亮率電影劇組返玄武堂還願

▲《寒單》劇組返台東玄武堂還願，場面相當熱鬧，吸引近百人圍觀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年首部賀歲鉅片《寒單》為台灣第一部將台東特色元宵文化「炸寒單」搬上大銀幕之作，19日導演黃朝亮帶領男主角胡宇威、鄭人碩，及主要演員回到電影拍攝地台東，熱鬧舉行「炸寒單」祈福儀式及全台首場電影特映會。縣長饒慶鈴出席特映會，肯定黃朝亮導演為台灣留下一部屬於台東的電影作品，並完成自己的夢想。



黃朝亮導演今天上午帶領男主角胡宇威、鄭人碩，及楊貴媚、小薰(黃瀞怡)、陳博正、陳名賀等《寒單》劇組一早從台北搭機重返台東，11點一行人率先回到台東玄武堂向寒單爺參拜還願，玄武堂堂主李建智力挺導演黃 朝亮，率領子弟兵重現電影中肉身炮炸寒單的電光石火場面，祈求票房大賣。開炸前，電影裡飾演玄武堂堂主的陳博正喊出經典口號「上轎」，場面相當熱鬧，吸引近百人圍觀。



「炸寒單」祈福儀式結束後，劇組從玄武堂一路跟隨神轎沿著正氣路遊行至台東桂田喜來登酒店，演員們在造勢車上接受路上民眾的夾道熱烈歡呼，劇組隨後於台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院舉行全台首場電影特映會，現場300多位台東鄉親，搶先欣賞首映。

▲寒單電影男主角右胡宇威（右）、左鄭人碩（左）隨同出席特映會。

饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、副議長林琮翰及多位議員、桂田酒店林育葳總經理、太麻里曙光渡假酒店董事長郭聰敏等聯袂出席活動為電影加油打氣，饒慶鈴肯定黃朝亮導演為台灣留下一部屬於台東的電影作品，這是亮導籌備近10年的作品，期許《寒單》能打頭陣將台東之美接軌國際，成為台灣的驕傲，也歡迎全國鄉親「123看寒單」，大家踴躍進到戲院觀賞。

▲台東桂田喜來登酒店國際劇院舉行全台首場特映會，現場300多位台東鄉親，搶先欣賞。



胡宇威表示，殺青後都還沒有機會再回到台東，有 一種「回家」的興奮感受。而出身台東的鄭人碩則在前一晚打電話揪親朋好友今天一起來看「炸寒單」。楊貴媚則說，台東可能說是她的福地，上次在台東拍了「月光下我記得」，結果獲得金馬獎最佳女主角，而這次拍了電影之後就愛上台東，能夠再回來感受台東的熱情真的非常幸福。而小薰則回想起在台東的拍攝點滴，當時與她一起在「小吃部」上班的臨演姐妹們也特地前來，她笑稱，好像回來開同學會一樣。

▲台東縣長饒慶鈴出席首映會。



為了回饋台東鄉親，《寒單》出品公司想亮影藝自1月23日起，特別租借台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院，安排為期一個月的特別放映場，每天有4場次，電影票售價：每張200元（無優待票，不劃位自由進場），售票時間:每天上午11:00至20:00止，希望讓台東鄉親 都可以有機會觀賞屬於台東的電影《寒單》。

票券詳情請洽：台東桂田喜來登酒店想亮影藝櫃台、台東太麻里文創咖啡館。