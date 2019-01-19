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馬英九當網紅！「一日店員」賣書頻出包　粉絲愣6秒回神：你別跑

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政治中心／綜合報導

前總統馬英九也來當網紅！馬英九19日PO出一段影片，他表示歲末迎新要寫春聯，自己用的20年的毛筆頭禿得差不多了，因此他要「打工換筆」，於是他喬裝到書店扮演一日店員「馬大九」，還偷偷在櫃台放上一疊字自己的新書《八年執政回憶錄》，有民眾看到他愣了6秒才回神，大喊「你別跑！」

馬英九全副武裝，戴上眼鏡、口罩、帽子到書店打工，他親切地用各種語言問候客人，過程中狀況頻頻，找零還把錢用掉，有人問他「可以用街口支付嗎」？讓他滿頭問號，似乎有些招架不住。

 ▲▼馬英九也來當網紅！（圖／翻攝馬英九臉書影片）

▲馬英九也來當網紅！（圖／翻攝馬英九臉書影片）

馬英九在民眾結帳時不忘推銷自己的書，詢問民眾「要不要買這本書？」民眾直說，「不用謝謝」，屢次遭到拒絕，讓馬英九有點失望，直到他告訴民眾「我可以幫你簽名」，摘掉口罩後才被認出來，民眾大驚倒抽一口氣，不少人相當捧場，最後來是有買書，最後賣出了30本。

▲▼馬英九也來當網紅！（圖／翻攝馬英九臉書影片）

還有一名粉絲到店裡詢問「請問你們有賣那個公版的…」話才講一半馬上就認出馬英九，愣住之後便轉身就走，還告訴馬英九「等一下，等我一下你別跑！」原來她特地出去拿手機，再飛奔回到書店，靦腆地向馬英九要求合照。

最後店長送給馬英九寫春聯的文具，讓他可以順利寫春聯，馬英九也祝福大家，「四海承風送駿犬，八方輻輳營天蓬」並準備造型可愛的福卡，祝大家旺福發財。

▲▼馬英九也來當網紅！（圖／翻攝馬英九臉書影片）

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關鍵字：馬英九,一日店員,春聯

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