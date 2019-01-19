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600多位退休員警參與退休餐會　其中10位滿百歲

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▲600多位退休員警參與退休餐會　其中10位滿百歲　難得▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安和近百歲退休員警合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局昨15日在縣警局中庭舉辦退休人員聯誼餐會，超過600名退休員警參加，其中有10名近百歲，縣長潘孟安也撥冗參與，場面溫馨、熱鬧。

縣警局特別於農曆過年前夕舉辦這項餐敘，邀請退休員警提早團圓。

▲600多位退休員警參與退休餐會　其中10位滿百歲　難得▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲局長葉明潭（左）到致貼禮物給屏東縣退休警察協會理事長蔡哲宜。　

縣長潘孟安特別到場關懷退休同仁，感謝同仁長期奉獻給社會治安維護工作，並期許能持續對警察工作給予支持與指導。

這次退休聯誼餐會，有超過600名退休員警參加，許久不見的老同事相見，彼此熱情握手話家常，洋溢著歡笑聲，有聊不完的話題，其中10名即將屆滿百歲的退休同仁特地到場參與，令人感動。縣長也致贈壽麵給他們並合照留念，搭配同仁接力歡唱卡拉OK，及一首接一首薩克斯風演奏，將現場氣氛炒到最高點。

警察局局長葉明潭表示，退休人員聯誼餐會是警察局一年一度的盛會，邀請這群曾為社會治安工作貢獻心力的先進們「回娘家」敘舊團圓，除表達誠摯的感謝與敬意，更能讓警察這個大家庭的情誼更加緊密，退休同仁並將他們所擁有的勤(業)務、刑案偵辦寶貴經驗傳承給學弟妹們，更能提升警察工作的效能。期待明年再相聚。

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關鍵字：屏東縣警局,退休員警,餐會,縣長

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