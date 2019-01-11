恐嚇蔡碧仲「殺你全家」　警登門嫌犯秒坦承：終於找到我了

▲那姓男子被警方循線逮捕，犯案動機尚偵訊釐清中。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長室12月中旬收到一封恐嚇信，收信人為代理縣長蔡碧仲，內容表示，將以最殘忍的方式對蔡碧仲的家人進行恐怖滅門血案。花蓮縣警察局調查後，11日前往花蓮卓溪逮捕一名70歲的那姓男子，下午2點多警方去敲門時，那男坦白說，「就是我寫的，終於找到我了」。

▲前花蓮縣代理縣長蔡碧仲，去年12月中旬透過縣長室收到一封署名「蔡朱重」、「蔡除腫」的恐嚇信。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方調查，這封恐嚇信內容為：「蔡碧仲律師你很厲害，OK，我承諾，蔡律師你只要不管什麼理由，讓當選的徐榛蔚要逼她下台，我掌握你的家人、老婆、孩子等底細，只要你拉下徐榛蔚，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似。信不信由您，這是您自己逼自己的後果，殺你其實跟殺豬有什麼二樣，我已經掌握您的一舉一動。」

信件署名「蔡朱重」、「蔡除腫」等，花蓮檢警不敢大意，組成專案小組調查，信封上地址經查訪後是假地址，改從從地緣關係開始清查，整個玉里鎮只有4座收件郵筒，恐嚇信自玉里鎮寄出，雖然寄件地址經查訪全是偽造或查無此人，但專案小組透過監視畫面過濾上百名投信者影像後，發現那姓男子涉有重嫌。

那嫌到案後供稱，去年剛從自玉里鎮公所清潔隊退休，領的是勞退並非正職公務人員，「無特定政黨取向，不知一封信會引發這麼大風波」。那嫌說，看到蔡碧仲自代理上任後講話口氣很硬，想給他警告一下，犯案後很後悔，但一直沒有勇氣投案，「今天警方找到家裡，我反而感覺鬆了一口氣」。

聽聞恐嚇他的嫌犯已經落網，前花蓮縣代理縣長、法務部政務次長蔡碧仲說，感謝警方不眠不休辦案，還給他及家人一個平安的生活空間。他說：「人抓到了，終於鬆一口氣！」他並強調，捍衛依法行政、行政中立的立場始終不變，更不會因恐嚇改變執法意志。

▲恐嚇信內容指出，如果要逼當選的徐榛蔚下台，絕對不人道的殺你等語句。