　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

敖幼祥手繪漫畫餐券所得捐社服　徐榛蔚傅崐萁各捐10萬響應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲漫畫大師敖幼祥親手繪製漫畫餐劵讓認購者收藏，所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

漫畫大師敖幼祥親手繪製漫畫餐劵讓認購者收藏，所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

漫畫大師敖幼祥烏龍院慈善愛心餐會12日在花蓮舉行，現場齊聚許多藝文界泰斗，敖幼祥並親手繪製200張漫畫餐劵讓認購者收藏，餐劵所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。

搬來花蓮定居的敖幼祥，因膾炙人口的漫畫名作「烏龍院」爆紅，在中國騰訊平台播出後，至今點擊量即將破10億，在文化部支持下將製作經驗延續傳承，並將動漫產業紮根在花蓮，另外敖幼祥率領的花蓮子弟兵也將開拍52集「烏龍院成語劇場」動漫短片集。

▲漫畫大師敖幼祥親手繪製漫畫餐劵讓認購者收藏，所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚縣長親臨會場表示支持。

定居花蓮的敖幼祥，深入偏鄉推動動漫教育不遺餘力，近4年來開著烏龍院漫畫小巴完成37所小學約4,000公里的下鄉教學旅程，也在東華大學開設漫畫課程。

花蓮縣長徐榛蔚縣長親臨會場表示支持，並感謝敖幼祥大師與藝文界今日齊聚一堂支持慈善愛心餐會的活動，到了歲末年終心繫著花蓮縣的弱勢團體。

▲漫畫大師敖幼祥親手繪製漫畫餐劵讓認購者收藏，所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚以前縣長傅崐萁及個人的名義捐款畢士大、主愛之家與黎明教養院各十萬元，溫情喊話，花蓮處處有溫情，大家一起守護花蓮。

徐榛蔚在感恩餐會現場也跟大家一起響應公益，更以前縣長傅崐萁及個人的名義捐款畢士大、主愛之家與黎明教養院各十萬元，溫情喊話，花蓮處處有溫情，大家一起守護花蓮。

ET快訊
快訊／西門町1女「身體扭曲」離奇路倒死亡　警封鎖現場
快訊／惡男「肉圓沒加辣」怒吼爆打母子　遭民眾痛毆送醫
羅文嘉接民進黨秘書長　卓榮泰：歡迎師兄弟歸位
騎士「狂盯美腿」下秒噴飛影片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

關鍵字：敖幼祥,烏龍院,愛心,餐會,手繪,漫畫餐券,認䝼,所得,社福,徐榛蔚,傅崐萁

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南關廟男子遭刺死、母親同居人重傷　凶嫌逃逸

影／韓風吹起漲價潮　「高雄夜市停車漲5成、小吃漲2成」網嘆：短視

老公倒馬路驚險躲過18車遭輾斃　妻苦找人曾路過「聞死訊淚崩」

超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

20年前銀樓竊案「一滴血」揪出賊　無奈老闆走了店也關了

高雄林園化工廠「氣體外洩」大火狂燒2小時　依法開罰100萬

臘八粥傳溫情　春聯納福迎春

敖幼祥手繪漫畫餐券所得捐社服　徐榛蔚傅崐萁各捐10萬響應

花蓮農改場免費土壤健檢　提供施肥參考農友把握機會

68歲失智翁外出迷失2日　白河暖警協助護送平安返家

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

臘八粥傳溫情　春聯納福迎春

敖幼祥手繪漫畫餐券所得捐社服　徐榛蔚傅崐萁各捐10萬響應

花蓮農改場免費土壤健檢　提供施肥參考農友把握機會

68歲失智翁外出迷失2日　白河暖警協助護送平安返家

辦年貨過好年　宜蘭家扶中心歲末寒冬送暖

漁船遠距機械故障　台南、高雄兩地海巡合力戒護

竹山紫南宮捐血送錢母又見人龍　排隊最長的捐血活動

海巡鄰里關懷情　幫獨老搬家溫馨助人樂

府中15「亞洲連線」主題影展　黃淑梅新作《回家》特映

宜蘭「消防變裝秀」　激發親子創意熱鬧揭幕

《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

涉性侵害《巴清傳》開播無期！　高雲翔3億財產遭凍結…一查范冰冰公司告的

快訊／西門町1女「身體扭曲」離奇路倒死亡！警封鎖現場

企排／還是難敵台電　中纖女排吳韋華喊話：下次一定贏

快訊／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子　遭7鄉民痛毆送醫

《玩命貼圖》首映　李佳芬盼政府帶頭扶植高雄電影產業

中職／桃猿少了王柏融　蔗總：一步一腳印

高國慶卸任隊長　40歲老將新賽季拚長打率

餵養1年半母貓帶4寶入住　沙發上舔毛成「最美風景」

結婚+孩子≠幸福公式！長輩愛催婚、逼生子...靠3招破解

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台南北極殿踏火連環摔　24人燙..

2019年大溪茶花節開始囉！

異常流感疫苗　台南全數停用回收

特考狀元張楚仁　軍職轉投入火場

彰化版拔管　王惠美：依法行政

一千萬元來長這樣！老董贈尾牙大..

西拉雅台三線溫泉小鎮　過年走透..

法寶節祈福　南台別院臘八粥供眾

不要在我家隔壁　抗議基地台設立

新崛江活動　六日周邊實施交管

法鼓山除夕撞鐘　萬人齊聚祈福

大溪警分局　免費漆彈營報名要快

賣1斤賠1斤　三星蔥農嘆蔥價1..

更多熱門

相關新聞

共老團音樂快閃　募款所得做愛心

來自新竹地區共老團體「藝類同萌」1月12日(六)來到關西，以『蜥遊記 part 1. — 蜥友嬉遊音樂快閃』活動，在風景優美的天主教由根山居，裝扮成7隻生動有趣的蜥蜴，一起吹笛子、唱歌、滾大球，並提供精心創作藝品作為義賣商品為院生募款。義賣募得52750元。

口譯哥15萬算法惹議　網怒：我實領3千

恐嚇蔡碧仲「殺全家」　那姓男子落網

捐血嘉年華　歡迎大家熱烈響應

讓弱勢好過年　公益伴手禮愛心爆棚

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

麻辣男星婚前「0存款還負債」！

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

她IG追蹤超越太妍成韓女星第一！

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面