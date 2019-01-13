敖幼祥手繪漫畫餐券所得捐社服　徐榛蔚傅崐萁各捐10萬響應

▲漫畫大師敖幼祥親手繪製漫畫餐劵讓認購者收藏，所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

漫畫大師敖幼祥烏龍院慈善愛心餐會12日在花蓮舉行，現場齊聚許多藝文界泰斗，敖幼祥並親手繪製200張漫畫餐劵讓認購者收藏，餐劵所得全數捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等三個社福機構。

搬來花蓮定居的敖幼祥，因膾炙人口的漫畫名作「烏龍院」爆紅，在中國騰訊平台播出後，至今點擊量即將破10億，在文化部支持下將製作經驗延續傳承，並將動漫產業紮根在花蓮，另外敖幼祥率領的花蓮子弟兵也將開拍52集「烏龍院成語劇場」動漫短片集。

▲花蓮縣長徐榛蔚縣長親臨會場表示支持。

定居花蓮的敖幼祥，深入偏鄉推動動漫教育不遺餘力，近4年來開著烏龍院漫畫小巴完成37所小學約4,000公里的下鄉教學旅程，也在東華大學開設漫畫課程。

花蓮縣長徐榛蔚縣長親臨會場表示支持，並感謝敖幼祥大師與藝文界今日齊聚一堂支持慈善愛心餐會的活動，到了歲末年終心繫著花蓮縣的弱勢團體。

▲徐榛蔚以前縣長傅崐萁及個人的名義捐款畢士大、主愛之家與黎明教養院各十萬元，溫情喊話，花蓮處處有溫情，大家一起守護花蓮。

徐榛蔚在感恩餐會現場也跟大家一起響應公益，更以前縣長傅崐萁及個人的名義捐款畢士大、主愛之家與黎明教養院各十萬元，溫情喊話，花蓮處處有溫情，大家一起守護花蓮。