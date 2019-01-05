感嘆民進黨不再感動人民　游盈隆砲轟卓榮泰無道徳能力應退選

▲民進黨主席補選候選人游盈隆與花蓮支持者座談，強調「從未忘記花蓮」，同時砲轟對手卓榮泰行徑離譜、道德敗壞，應向社會大眾道歉並退選。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

民進黨主席補選6日投票，候選人之一的游盈隆，5日上午到花蓮與支持者座談，會中細數曾參選3次花蓮縣長選舉的過往，強調「從未忘記花蓮」。面對民進黨目前困境，頻頻質疑「政黨形象還在嗎？」，甚至還砲轟對手卓榮泰去年在屏東的「餐會拉票」行徑離譜、道德敗壞，要求應向社會大眾道歉並自行退選。

游盈隆說，過去曾三次被民進黨徵召回花蓮參選，都是秉著俠義的心腸，從沒一次主動參選，只有2009年第一次主動向黨中央表達參選，徵召或提名都願意，但那一年民進黨卻選擇缺席縣長選舉，原因跟理由仍是個謎，花蓮縣長竟拱手讓給傅崐萁。

「這是一段歷史，公布往事，就是要證明，我一心為花蓮打拚。這一次參選黨主席，選擇最後一天回到花蓮，也是全台選票最少的地方之一，不論是想污衊、打擊我、阻擋我繼續走下的信心跟勇氣，但我不會受影響。」

游盈隆說，日前政見會後，媒體問屏東疑似賄選事件，前行政院秘書長卓榮泰，參加餐會涉及賄選的傳聞，當下震驚又錯愕，這是不可思議的事。

沒想到卓榮泰回應說，這本來就是稀鬆平常的事，選舉請客吃飯，候選人到場。這更令人震驚，原來民進黨內高層不覺得是稀鬆平常的事。

他質疑，賄選已經成為黨內選舉的潛規則了嗎？民進黨的政黨形象在哪，現在還加上道德的敗壞到無以復加的程度，對此感到非常痛心。

法律層面他無法管，不過相關法條看起來對當事人都很不利，但他只談道德層面的問題，未來可能當黨主席的人，這樣的道德標準黨還會有希望嗎？無能力、無道德，這樣的黨、這樣的領導，對得起先賢先烈嗎？他呼籲卓榮泰勇敢向社會大眾道歉，並退選。

民進黨前花蓮縣黨部主委郭應義提問說：過去媒體曾大幅報導，游曾說過「花蓮沒水準」。游盈隆澄清，從來沒有這樣說過，如果有人能夠拿出證據，願切腹自殺，人言可畏，積非成是，從來沒有說過這句話。

這次花蓮議員選舉，民進黨提名有案在身的議員，造成花蓮議員選舉大敗。游盈隆說，這樣的結果反映的是民進黨內道德的寬鬆、向下沈淪；人民不再為民進黨感動，癢廱為患，如果他當黨主席，希望能再度感動人民。

針對總統府資政吳澧培等4人呼籲總統蔡英文放棄連任，游盈隆說，4位大老的呼籲，社會可以公評，講成是針對蔡英文而來的陰謀，實在是很拙劣，這些人因為憂心民進黨未來、總統大選，時間點恰好落在總統蔡英文回應習近平告台灣同胞書，兩件獨立事件被串連起來，變成天大奪權的陰謀。他相信社會情緒會過，理智的力量會抬頭。