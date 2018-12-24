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不出席新縣長接交典禮　蔡碧仲自比百日維新依法行政

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▲花蓮代理縣長蔡碧仲24日在臨別記者會上以「依法行政、行政中立、愛戀花蓮、護衛洄瀾、百日維新、必有迴響」24字表達心中想法。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮代理縣長蔡仲24日在臨別記者會上以「依法行政、行政中立、愛戀花蓮、護衛洄瀾、百日維新、必有迴響」24字表達心中想法。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮代理縣長蔡碧仲24日在臨別記者會上表示，不會受暴力脅迫改變執法意志，期許新縣府團隊尊重專業施政，建立法治而非人治的縣政機關。由於23日才收到滅門恐嚇信，蔡碧仲記者會的談話，格外引人關注，蔡碧仲同時表示，不參加新任縣長交接，卻以「依法行政、行政中立、愛戀花蓮、護衛洄瀾、百日維新、必有迴響」24字表達心中想法。

蔡碧仲表示，依法行政是他最重視的準則，恐嚇信中詆毀損他的尊嚴揚言危及家人安全，不會因為恐嚇脅迫改變自己執法意志，強調一切依法行政，案件已由警方積極偵辦，希望很快能逮到真兇。

有關曾允諾要逐月公布0206賑災善款支應細目，因善款委員會不接納，故拖延至今遲遲無法對外公布，基於依法行政只能遵守卻不尊重這樣做法。由於善款運用恐涉及圖利，其中偽造文書的部分已由花蓮地檢署分案偵辦，未來應該能給社會大眾一個交代。

▲花蓮代理縣長蔡碧仲24日在臨別記者會上以「依法行政、行政中立、愛戀花蓮、護衛洄瀾、百日維新、必有迴響」24字表達心中想法。（圖／記者王兆麟攝，下同）

蔡仲表示，依法行政是他最重視的準則，不會因為恐嚇脅迫改變自己執法意志。

蔡碧仲同時説明縣政重大事項處理情形提出建議如青年住宅，建議要求PCM依據重大變更情事研提應變方案，以創造最大公共利益，降低縣府財政風險。媒體採購案全力配合廉政署、監察院與檢調調查，提供標案合約、結案報告等相關資料。東洋廣場案應以「開源節流」為原則，未來本府於出售縣有土地時，應符合開源之最大利益辦理，妥善評估地價與未來效益。境外包機交通部觀光局修正「花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，放寬包機來台獎助條件及提高補助額度。觀光處已拜訪多家航空公司，目前共有三家表示願意考慮在今年夏季開航包機。

蔡碧仲對於未來花蓮縣新政府期望——「４要」
1. 要公開：坦然面對議會、媒體監督，公開透明不隱瞞
2. 要公平：依法行政一體適用，不依個人好惡損及縣政公平性
3. 要廉能：杜絕鋪張浪費、能省則省，創造最大公共利益
4. 要尊嚴：公務員要保護自己、先自重而他重，尊重專業捍衛專業，打造法治而非人治縣政機關

蔡碧仲最後表示將不出席25日新任縣長交接典禮，委由秘書長代理主持，外傳他將回任法務部政次或接任促轉會主委，蔡碧仲則回應：尚未接到派令無從回應。

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關鍵字：出席,,縣長,接交,典禮,蔡碧仲,代理,依法行政,百日維新,恐嚇信,善款

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