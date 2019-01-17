美「中國軍力報告」分析解放軍　環時：都是以己度人的產物

▲遼寧號航母。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國國防情報局近日發布「中國軍力報告」，對中國軍力的現狀和趨勢做了全景描述。大陸官媒《環球時報》16日發表社論指出，「美方按照自己的經驗來評估中國軍力被使用的機率，很可能得出錯誤結論；雖然美國在歷次的中國軍力報告中包含了真實材料，但捏合在一起的思維方式是錯的，總體上都是美國以己度人的產物。」

美國防情報局分析的「中國軍力報告」認為，由於北京政府一直以來都有意讓台灣最終回歸大陸，阻止台灣獨立，且台灣正是中方發展現代化軍事系統的關鍵推手。北京也在過去幾年期間內，進行一系列軍事現代化改革並取得新技術，目標提高對抗區域衝突的能力，部分領域已是全球第一。

社論認為，「在以往我們讀過美國的中國軍力報告中，最新的這份報告對中國發展軍力意願的描述大概是相對溫和的，同時也是焦點最集中的。報告沒有著力宣揚中國熱衷『區域霸權』，這一點是積極的。但它向美國拉響了解放軍可能真會對台灣動武的警報，這使得台灣有可能成為中美軍事競爭未來一段時間敏感度進一步增加的地區。」

▲殲-15在遼寧號起降。（圖／翻攝自《央視》）

「隨著中國經濟和科技實力的不斷增長，中國軍力建設持續提升是大勢所趨，這是中國捍衛國家安全的一項基本權利。」社論強調，「但是中國不會與美展開軍備競賽，我們也沒有與美全球軍事競爭的野心，中國發展軍備的目的是國家安全，而非中國的霸權。」

社論認為，「台灣問題涉及中國核心利益，但是和平統一是中國的基本國策，我們圍繞台灣問題軍力建設的最大推力是美國干涉台灣問題的風險，中國擔心美方會鼓勵台灣當局走向與和平統一背道而馳的極端選擇，而解放軍的充足準備可以極大增加台當局避免鋌而走險的機率，從而鞏固台海和平。」

最後，「止戈為武」是中國人綿延數千年的軍事哲學和智慧，中國的軍力建設不是為了戰爭，「我們動用武力無疑是世界主要國家中最謹慎的，但我們必須做到不怒自威，確保外部力量對中國的尊重是全面而穩定的。」社論強調，「美國是動用軍力最隨意的國家，美方按照自己的經驗來評估中國軍力被使用的機率，很可能得出錯誤結論，總體上都是以己度人的產物。」