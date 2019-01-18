美海軍軍令部長：派遣航空母艦通過台海　仍是選擇

▲李察遜。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）上將18日表示，他已敦促中國官員遵守海上的國際準則。他補充，儘管中國在軍事層面上有所進展，但派遣美國航空母艦通過台灣海峽，仍然是美國海軍的選擇之一。

李察遜先前訪問北京，與中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成會面。李作成表示，台灣的議題屬於中國內政，不允許外界干涉，若有人想將台灣從中國分裂出去，中國軍隊會不惜一切代價，盡全力捍衛國家主權、領土完整，維護祖國統一。

李察遜18日則在東京回應媒體，中國的軍事技術雖然有所進步，然而，派遣航空母艦仍是美國海軍的選擇之一。他敦促中國在海上要遵循國際準則，以此確保安全。

美國海軍發言人鮑（Jackie Pau）17日透過聲明表示，李察遜告訴李作成，美方信守基於美中三公報以及台灣關係法的一中政策，因此反對海峽兩岸有有任何一方改變現狀。

五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）17日回覆《美國之音》，美國的根本利益，就是要維持基礎的國際秩序，這種秩序的特色包含一個堅強、繁榮又民主的台灣。他說，美國對台政策是奠基於1979年的台灣關係法、美中三個聯合公報還有「六項保證」。