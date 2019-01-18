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美確定2/2起暫停履行《中導條約》　6個月後正式退出

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▲▼蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美國副國務卿湯普森（Andrea Thompson）16日證實，美國將在2月2日暫停遵守《中導條約》（INF），並提前6個月通知「完全退出」。參與談判的俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）強調，「俄方嚴格遵守條約，但美國沒有考慮俄方關於挽救條約、避免新軍備競賽的建議。」

據英國《衛報》（the guardian）報導，美國和俄羅斯都認為，先前的會晤都無法解決華府針對莫斯科違反《中導條約》的指控問題，也意味雙方交涉失敗。湯普森表示，「我們沒能和俄羅斯取得任何新進展，也沒有看到俄羅斯有順從的跡象。」他也指責俄方9M729（SSC-8）巡航導彈的射程違反《中導條約》。

俄羅斯安全會議秘書派特魯舍夫則回應，9M729導彈的射程不超過476公里，並未違反條約規定的500公里起點射程，俄國還曾就此事通報美方，美國的指控並不成立。俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯對新軍備競賽不感興趣，奉勸川普政府不要退出《中導條約》，否則會導致最嚴重後果。

▼俄國自製的S-400。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲▼俄國自製的S-400部署在窩瓦河一帶警戒。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

2018年10月20日，川普宣布美國將退出與俄羅斯簽訂的《中程導彈條約》，原因是「俄羅斯違反了條約規定，但美國向來遵守規定，因此決定退出條約。」這項舉措引起俄羅斯強烈反對，後者向聯合國大會提交維護條約決議草案，呼籲華府繼續遵守；然而同年12月21日，聯合國大會卻以43票贊成、46票反對、78票棄權，否決了俄羅斯提交的草案。

根據《中導條約》規定，協議的任何一方必須提前6個月的時間通知對方有關終止協議的決定，因此美國最快8月2日就能完全退出條約。

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關鍵字：中導條約,美國,俄羅斯,Sergei Ryabkov,9M729,Andrea Thompson,軍武,國際軍武

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