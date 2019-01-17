竹市開心過好年！僅初一至初四停收垃圾　路邊停車格都免錢

▲春節期間，新竹市僅初一至初四停收垃圾。（圖／資料照／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

迎接即將到來的9天春節連假，新竹市政府於17日召開2019新竹過好年-好便利、好安心記者會，宣布結婚登記預約、路邊停車免費、社福醫療、居家安全等各項便民服務不打烊，因應年節大掃除，環保局更加碼於小年夜、除夕、初五收運垃圾。林智堅市長表示，新竹市是幸福城市，市府提供這些服務盼新竹市民安心、便利、幸福過好年。

林智堅市長表示，為了幸福城市團聚的時刻，市府各局處總動員，除環保局垃圾清運加班、交通處規劃路邊停車優惠，警消、醫療、社福、戶政等各項服務都不打烊，若民眾有任何問題，也可撥打1999市民專線詢問，盼市民安心團圓過好年。林智堅市長也現場發放紅包，慰勉竹市80多位清潔隊員，一年365天，清潔員僅初一到初四有連續假期，相當辛苦。

▲新竹市政府公布春節各項服務內容，包含路遍停車格免費、1999不打烊、加收垃圾等。（圖／新竹市政府提供）

因應春節期間垃圾量大幅增加，2019年市府特別加碼，除夕前一天小年夜2月3日（日）比照平日收垃圾，除夕（2月4日）及初五（2月9日）兩天則提前半天清運，僅大年初一到初四停收；此外，如有大型家具及家電清運需求，從1月19日起至2月4日，每天預約登記上限提高至150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排年後清運，初一至初四暫停登記及清運，預約電話03-5388406。

除了垃圾清運服務外，交通處表示，2月2日至2月10日春節期間，市區路邊停車格皆暫停收費、市區YouBike各站點照常營運，讓大家能開心、便利暢遊新竹市各大景點；消防局則會加強各大百貨商場、廟宇消防安全檢查及訪視，並安排充足人員留守，維護市民走春祈福安全。

警察局自1 月28 日起至2 月11日，提供「春節護鈔」及「舉家外出安全維護」服務，除了加強保護民眾攜帶巨款時的安全，也提供外出遊玩的市民，申請住家附近加強巡邏，市民若有需要，皆可撥打「110」電話申請。

想趁農曆年節辦喜事的新人們，1月30日至2月1日期間，只要備妥身分證、戶口名簿、2年內2吋照片各1張及結婚書約等文件，親自到任一戶政事務所，即可預先辦理結婚登記，並指定結婚生效日。

春節連假期間，台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、國軍新竹醫院、國泰醫院新竹分院、南門醫院等五大急救責任醫院醫療服務不打烊，持續提供急診及部分門診，衛生局並協調轄區醫院和診所開設類流感特別門診。各急救責任醫院春節門診及急診時間表，民眾可上新竹市衛生局網站查詢，或電洽1999 市民專線。

針對新竹市弱勢家庭，社會處結合各民間團體，於春節前加強關懷訪視及物資發放等服務，如有急難變故，亦協助提供及時紓困，春節救助不中斷；如遇15度以下低溫，則將啟動低溫送暖服務，提供獨居長輩與街友禦寒物資。

而新竹市1999市民專線更是全年無休，市府表示，春節期間已配置充足人力，民眾可直接撥打，洽詢各項便民服務及活動展演訊息。