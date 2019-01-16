解決就醫停車問題　台東馬偕醫院周邊研擬興建停車場

▲台東縣長饒慶鈴針對台東馬偕醫院院停車問題與各單位共商解決之道，（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

有鑑於馬偕醫院周邊長期停車位不足且院內停車空間有限情形下，龐大停車需求造成地方居民及就醫者長期停車困擾，台東縣府16日特別邀請縣長饒慶鈴、馬偕醫院、東海國小、東海里長等周邊單位進行會勘解決對策，針對馬偕醫院周邊學校、空地及閒置空間等研擬可規劃停車之可行方案，希望在3月底前獲得結論。

台東縣府交通及觀光發展處表示，縣府已獲得交通部公路總局補助280萬元，進行馬偕醫院周邊及多良金崙地區之停車場可行性評估案，將朝周邊空地平面及立體化可行方案進行評估，可行性評估案預計於決標後4個月內完成，將於3月31日前以初步可行性評估結果，先行提報工程案爭取經費。

目前初步構想地點包括東海國小操場、馬偕醫院北側土地、馬偕醫院南側土地、馬偕醫院東側溜冰場及馬偕醫院南側公有住宅及道路用地等區塊，停車場興建方案包含現有空地闢建為平面停車場、立體停車場或地下停車場等興建方式不予設限，各方案都將委由專業規劃廠商進行可行性評估分析。

饒慶鈴在聽取簡報後說明，為了解決馬偕醫院台東分院周邊的停車問題，她在上任後就相當關心，縣府內部也已多次討論，目前所提的方案並非很圓融，因此，希望傾聽各方意見，期能集思廣益，獲得最圓滿的結論，但東海國小案開挖時間長，將影響學生活動的權益，縣府會盡快確定長期解決方案，並與附近社區、馬偕醫院合作，先短期解決部分停車需求，不會製造另一個問題。

東海國小校長黃裕敏指出，如果未來東海國小整個操場進行施工的話，學生將完全沒有戶外活動空間，且2年多前尼伯特風災造成地下室嚴重湧水、長達1個多月，也必須考慮地質是否適合施工。

▲台東馬偕醫院停車位一位難求。（圖／記者楊均典翻攝）